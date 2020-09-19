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Kentsel Tasarım Rehberi ile Tirilye ayağa kalkacak

BURSA HABERLERİ  | 19.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler, Kentsel Tasarım Rehberi Tirilye Çalıştayı ve Mudanya Bölge Toplantısı’nda buluştu.

Tarihi Kentler Birliği üyesi belediyeler, Kentsel Tasarım Rehberi Tirilye Çalıştayı ve Mudanya Bölge Toplantısı’nda buluştu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Dedelerimizin bizlere anlattığı o güzelim Tirilye ortaya çıkarıp, insanlığa sunmuş olacağız" dedi.
Kentsel Tasarım Rehberi Tirilye Çalıştayı ve Mudanya Bölge Toplantısı Mudanya’da bir otelde gerçekleştirildi. 2020 yılı ilk bölge toplantısında Mudanya’nın geçmişten günümüze kentsel tarihi ve turistik değerlerine yönelik tanıtımı yapıldı. Oturum, ÇEKÜL Vakfı kurucularından olan ve halen yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Hasan Özgen’in hazırladığı Mudanya belgeseli ve tanıtım filminin gösterimiyle başladı. ‘Tarih İçinde Mudanya’ panelinde Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Mudanya’nın Arkeolojik Mirasını, Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Mudanya’yı, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise Tarihi Kentlerde UNESCO Süreci ve Alan Yönetimi’ni anlattı. Toplantı Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri Sezer Cihan’ın değerlendirme konuşması ile sona erdi.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu toplantının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Mudanya’da ilk olması ve Türkiye’de ilk olan projenin açıklanması bizim açımızdan oldukça önemliydi. Yıllar süren çalışmaların sonucunda bu toplantı ile birlikte çok önemli gelişmelerin olacağını biliyorum. Göreve geldiğimiz günden beri kentin bütün değerlerini ortaya çıkartarak onları koruyup, güzelleştirerek onları geleceğe taşımak gibi bir hedefimiz vardı. Bu projenin bütününde Tirilye kısmında önemli çalışmaların sonuna gelmiş olduk. Bundan Mudanya’da çok daha güzel şeyler olacak” dedi.
Restorasyon çalışmalarının bitmesinden sonra güzelliklerin insanlarla buluşacağının altını çizen Türkyılmaz, “Mudanya’mızın, Tirilye’mizin, Bursa’mızın ve ülkemizin turizmden alacağı pay da artacaktır. Bundan sonra yapılan kentsel tasarım rehberi sonucunda 8 odak noktamız var. Kültür aksı dediğimiz önemli bir aks. Oradaki projelerin tamamının hayata geçmesi gerekiyor. Tirilye’nin bütün sorunlarının çözülmesi o projenin içinde yer alıyor. Özgün Tirilye’yi ortaya çıkaracağız. Dedelerimizin bizlere anlattığı o güzelim Tirilye ortaya çıkarıp, insanlığa sunmuş olacağız” diye konuştu.

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