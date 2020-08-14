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Kent’ten anlamlı hizmet

İZMİR HABERLERİ  | 14.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Kent Onkoloji Merkezinin tümör konseyleri, kanser tedavisi gören hastaların yararlanabilmesi için ücretsiz olarak tüm hekimlerin katılımına açıldı.Kent Onkoloji Merkezi tümör konseyleri, ücretsiz olarak başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesindeki tüm hekimlerin katılımına açıldı.

Kent’ten anlamlı hizmet

Kent Onkoloji Merkezinin tümör konseyleri, kanser tedavisi gören hastaların yararlanabilmesi için ücretsiz olarak tüm hekimlerin katılımına açıldı.
Kent Onkoloji Merkezi tümör konseyleri, ücretsiz olarak başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesindeki tüm hekimlerin katılımına açıldı. Çeşitli branşlardan hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu tümör konseylerinin hastaya uygulanacak tedavi programının belirlenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kent Sağlık Grubu CEO’su Dr. Ruşen Yıldırım, “Bu uygulamadan tüm kanser hastalarının yararlanabilmesi en büyük arzumuz. Hekimler vakalarını konseylerimize sunabilir, karşılıklı görüş alışverişleriyle hastası için en uygun yol haritasını çizebilir” dedi.

En kapsamlı onkoloji merkezlerinden biri
Türkiye’nin en kapsamlı onkoloji merkezlerinden birine sahip olan Kent Sağlık Grubu önemli bir projeyi hayata geçirdi. Yeni kanser tanısı almış ya da tedavi planında değişiklik yapılması gereken vakaların görüşüldüğü tümör konseylerinden dış doktorların yararlanması için olanak sağlandı. Kent Onkoloji Merkezinde her hafta düzenli gerçekleşen Gastrointestinal Tümör Konseyi, Meme ve Genel Tümör Konseyi ile Beyin Tümörleri Konseyine isteyen hekiminin vakasını sunabileceğini belirten CEO Dr. Yıldırım, şunları söyledi: “Amerika’nın önde gelen kanser merkezlerinden Houston Methodist Hospital (HMH) işbirliğiyle açtığımız Onkoloji Merkezimizde ‘Tedavide multidisipliner, bakımda bütüncül yaklaşım’ modelini hayata geçirdik. Tek çatı altında topladığımız medikal onkoloji, onkoloji cerrahisi, ileri teknoloji cihazlarla donatılmış radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp bölümlerimizle de dünya standartlarında hizmet verme çabası içindeyiz. Bu çabamızda tümör konseylerinin yeri ve önemi çok büyük. Konseylerimiz; medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, ilgili cerrahi branş doktorları (göğüs cerrahisi, genel cerrahi, meme cerrahisi, beyin cerrahisi, ürolog ve jinekolog vb. gibi) nükleer tıp, radyoloji, patoloji, tıbbi genetik alanlarında deneyimli hekimlerin katılımıyla gerçekleşiyor. Vaka durumuna göre ihtiyaç duyulduğunda diğer medikal branş (gastroentreloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, vb.) hekimlerin de katılımı sağlanıyor. Bu konseylerde kişiye özel tedaviler, yol haritaları belirleniyor. Yani bir hastanın tedavisine tek bir hekim karar vermiyor, tedavi programı saptanıyor. Bu uygulamaların hastalar açısından ne kadar yararlı olduğunu yüzlerce vaka deneyimimizle ortaya koyduk. O nedenle bu uygulamamızdan tüm kanser hastalarının yararlanmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla da kanserle ilgilenen tüm hekimlere vakalarını bu konseylerimizde görüşme, tartışma olanağı sunuyoruz. Bu görüşmeler, konsey değerlendirmeleri ücretsiz, ayrıca hekimin sadece hastasına ait durum bilgisini sunması yeterli. Hekimler web sitemizdeki gerekli formları doldurarak başvuruda bulunabilir, ilgili konsey gününde konseye katılarak vakasını sunabilir.”

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