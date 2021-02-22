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Kepçe kulağın psikolojik etkisinden kurtulabilirsiniz

22.02.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Kepçe kulağın psikolojik etkisinden kurtulabilirsiniz

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. İbrahim Ağrı, "Çocuklar, gençler hiç korkmadan gelip kepçe kulak tedavilerini olabilirler" dedi.
İstanbul’da ikamet eden ve uzun yıllardır ’Kepçe Kulak Deformitesi’ problemi yaşayan 27 yaşındaki Merve Kırman artık kendini daha iyi hissediyor. Yıllardır özgürce saçlarını toplayıp, şekil veremediğinden dert yanan Merve Kırman, Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. İbrahim Ağrı tarafından yapılan ’Kepçe Kulak Deformitesi’ ameliyatı ile artık çok mutlu.
Çocukluktan itibaren arkadaşları tarafından da dalga geçildiği için özgüven sorunu yaşadığını dile getiren Kırman, "Çevreniz de mutlaka sizin de vardır kepçe kulak olan kişiler. Özellikle çocukluk döneminde arkadaşlarınız tarafından da lakap takılıyor, hatta dalga geçme konusu oluyor kepçe kulaklı diye. Bu da üzülmemize hatta içine kapanık olmanıza yol açıyor. Hatta psikolojik olarak ta büyük etkisi oluyor. Çocukken kendi kararlarınızı veremiyorsunuz ama yetişkin olduğunuzda bu tür estetik operasyon için daha iyi kararlar alabiliyorsunuz. Bende uzun yıllar bekledim ama sonunda ameliyat olmaya karar verdim. Yaptığım araştırmalar sonucunda Büyük Anadolu Hastaneleri’nden Op.Dr. İbrahim Ağrı beyi tavsiye ettiler. Kepçe kulak konusunda uzman bir isim olduğunu öğrendim ve kendisine başvurdum. Korktuğum gibi olmadı rahat ve konforlu bir ameliyat oldu. Artık özgürce saçlarımı toplayıp şekil verebiliyorum. Daha iyi hissediyorum. Özgüvenim yerine geldi.
Hastaneye geldiğimden itibaren ilgi ve alaka gerçekten çok güzel. Büyük Anadolu Hastaneleri’nin otel konforunda odaları var. Doktorum İbrahim beye, ekibine ve hastane yetkililerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Hastası Merve Kırman’ın durumu ve kepçe kulak deformitesi hakkında bilgi veren Op.Dr. İbrahim Ağrı ise, "Kulak kepçesinin öne doğru kıvrık olması ve kulak kıvrımlarının oluşmamasına Kepçe kulak deformitesi adı verilmektedir. Bu durum doğumsal kulak deformitelerinin en sık görüleni olup aslında bir hastalık değil bir şekil farklılığıdır.
Özellikle bayanlarda saçlar ile gizlemeye kadar rahatsız ediyorsa bunun çözümü var. Tıbbi bir zararı yoktur. İşitme ile ilgili bir sıkıntı yaratmaz. Bayanlar saçları ile gizlemeye çalışırlar ama erkeklerde bu durum maalesef zor olmaktadır. Bu anlamda erkekler daha fazla bize gelip kepçe kulak operasyonu olmaktadırlar. Bu operasyonlar 6 yaş itibariyle başlıyoruz. Fakat ailelerin bazı düşüncelerinden dolayı doktora başvurmak istemiyorlar. Merve hanım kepçe kulak deformitesi ile bize başvurdu. Kendisine her iki kulağa düzeltme ameliyatı yaptık. Çok güzel bir operasyon oldu. Merve hanım da memnun ve şuan çok mutlu olduğunu bize söyledi. Çocuklar, gençler hiç korkmadan gelip kepçe kulak tedavilerini olabilirler" şeklinde konuştu.

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