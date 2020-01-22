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  4. Kepçe kulak, artık dert değil 20 dakikada sorundan kurtulmak mümkün

Kepçe kulak, artık dert değil 20 dakikada sorundan kurtulmak mümkün

AYDIN HABERLERİ  | 22.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Görüntü bozukluğuna neden olduğu için bir çok kişinin sorun ettiği kepçe kulak, artık sorun olmaktan çıkıyor.

Kepçe kulak, artık dert değil 20 dakikada sorundan kurtulmak mümkün

Görüntü bozukluğuna neden olduğu için bir çok kişinin sorun ettiği kepçe kulak, artık sorun olmaktan çıkıyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda ciddi travmalara sebep olan ve özgüvensizliğe ve mutsuzluğa yol açan kepçe kulak görünümünün 20 dakikalık operasyonla çözüme kavuştuğu belirtildi.
Görünümüne önem veren hanımlarda ömür boyu, erkeklerde belli bir yaşa kadar, tüm çocuklarda ise okul çağı boyunca kepçe kulak görünümünün ciddi travmalara sebep olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Cem Karas, “Kısa saçlı olduğu için kulaklarını gizleyemeyen erkekler, saçını topzu yapmak isteyen kadınlar bu durumlarından dolayı ciddi oranda sıkıntı yaşıyor. Artık kepçe kulak deformitesini de düzeltmek eskiye göre çok daha kolay. Hem de lokal anestezi ile, hastane stresi ve anestezi stresi yaşamadan. Lokal anestezi ile kulaklarınız uyuşturulduktan sonra deformasyonun şekline göre yapılacak minik kesilerle ve sütür teknikleri ile istediğimiz görünüme kavuşuyorsunuz. Lokal anestezi ile olduğu için sohbet ederek hatta ayna ile karşılıklı istişare ederek kulaklara son şekli veriyoruz. Ameliyatın kolaylığı kadar, nekahat dönemi de son derece çabuk ve kolay. Artık eskisi gibi günlerce, haftalarca bandaj uygulaması da yok. Operasyon sonrasında sadece 1 gün kulak sargısı yapılıyor, sonra kulaklar tamamen açık kalabilir, belki birkaç gün daha sadece yatarken kulaklarınızın üzerine dönmemeniz için basit saç bandı kullanabilirsiniz. 5-6 gün sonra deniz serbest, gözlük takabilirsiniz. Kulak arkasında kullandığımız sütür materyali kendiliğinden eriyor, dikiş aldırma gibi bir derdiniz de olmuyor” diyerek işlemin çocuklarda 6 yaşından itibaren anestezi şartıyla yapılabildiğini kaydetti.

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