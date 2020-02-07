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Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

TOKAT HABERLERİ  | 07.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Tokat il merkezine bağlı Halilalan köyü kırsalında iş makinesi ile izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir grup şüphelinin merkez köylerden Halilalan’da izinsiz kazı yaptığı ihbarını aldı.

Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Tokat il merkezine bağlı Halilalan köyü kırsalında iş makinesi ile izinsiz kazı yapan şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir grup şüphelinin merkez köylerden Halilalan’da izinsiz kazı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler köye bağlı Bahçecik mevkinde şüphelilerin iş makinesi ile kazı yaptığını tespit etti. İzinsiz kazı yapan 9 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ve soruşturmanın yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

Kepçeyle kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı

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Tokat Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Tokat Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Cihan Eczanesi
Merkez
Soral Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Erbaa
50.Yıl Eczanesi
Niksar
Baklacıoğlu Eczanesi
Turhal
Senbil Eczanesi
Zile
Şifa Eczanesi
Almus
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