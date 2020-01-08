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  4. Kepez, 100 bin metrekare parke yapacak

Kepez, 100 bin metrekare parke yapacak

ANTALYA HABERLERİ  | 08.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, bu yıl 100 kilometre sıcak asfalt serimi ve 100 bin metrekare parke kaldırım yapacak.Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl mülkiyet ve imar problemleri çözülen bölgelerde yeni yollar açmaya, imara uygun yapılaşması tamamlanan cadde ve bulvarların alt ve üst yapılarını tamamlaya devam etti.

Kepez Belediyesi, bu yıl 100 kilometre sıcak asfalt serimi ve 100 bin metrekare parke kaldırım yapacak.
Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl mülkiyet ve imar problemleri çözülen bölgelerde yeni yollar açmaya, imara uygun yapılaşması tamamlanan cadde ve bulvarların alt ve üst yapılarını tamamlaya devam etti. Fen İşleri ekipleri, birçok mahallenin alt yapı kazı çalışmalarıyla bozulan ve asfaltı eskiyen yollarını sıcak asfaltla kaplarken, yeni açılan yollara ise sathi asfalt serdi.

2019’da 159 bin metre asfalt
Kepez Belediyesi, 2019’da 107 bin metre yola 158 bin ton sıcak asfalt sererken, 52 bin metre de sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl 111 bin metrekare parke kaldırım çalışması yaptı.

Kepez’e 2019’da 78 bin metre yeni yol
Fen İşleri Müdürlüğü, imarı tamamlanan bölgelere yatırımların gelmesi bakımından önem taşıyan yeni yol yapımını 2019’da da sürdürdü. Kepez’in ulaşım ağına geçtiğimiz yıl 78 bin metre yeni yol eklendi. Kepez Belediyesi, şiddetli yağışlarda yaşanabilecek olası su baskınlarına karşı da ilçenin alt yapı drenaj hattını güçlendirmeye 2019’da da devam etti. İlçede, geçtiğimiz yıl 5 bin metre yağmur suyu menfez çalışması gerçekleştirildi.

Fen işleri yatırımında başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyleyen Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti:
“Yol, park gibi alt ve üst yapı yatırımlarında kalitesini, başarısını ispatlamış bir belediyeyiz. Hemşehrilerimizin yaşadıkları sosyal alanları, modern şehir imkanlarıyla donatmak için 11 yıldır gayretle çalışıyoruz. Bu gayretin neticesinde vatandaşlarımız, konforlu yolları, nitelikli parkları, portakal ve zeytin ağaçlı bahçeleri, kültürel tesisleri, müzeleri, meydanı, kent ormanı ile nice sosyal imkanı olan bir Kepez’de yaşamın ayrıcalığına kavuştu. Biz, kendisiyle yarışan, yaptıklarını asla yeterli görmeyen bir belediyeyiz. Hemşehrilerimiz hizmetin en güzelini hak ediyor, ilkesiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2020’de de azimle çalışmaya devam edeceğiz. Her mahalleye eşit hizmet, anlayışımızla temel belediyecilik hizmetlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Başarı hikayelerimize, hizmet rekorlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. İlçemizde 2020’de yapacağımız fen işleri ile park yatırımlarımızı planladık. İhtiyaç olan bölgelerde 100 bin metre asfalt, 100 bin metrekare parke kaldırım ile onlarca mahalle parkı yapmayı hedefliyoruz"

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