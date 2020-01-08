Kepez, 100 bin metrekare parke yapacak

Kepez Belediyesi, bu yıl 100 kilometre sıcak asfalt serimi ve 100 bin metrekare parke kaldırım yapacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl mülkiyet ve imar problemleri çözülen bölgelerde yeni yollar açmaya, imara uygun yapılaşması tamamlanan cadde ve bulvarların alt ve üst yapılarını tamamlaya devam etti. Fen İşleri ekipleri, birçok mahallenin alt yapı kazı çalışmalarıyla bozulan ve asfaltı eskiyen yollarını sıcak asfaltla kaplarken, yeni açılan yollara ise sathi asfalt serdi.

2019’da 159 bin metre asfalt

Kepez Belediyesi, 2019’da 107 bin metre yola 158 bin ton sıcak asfalt sererken, 52 bin metre de sathi asfalt çalışması gerçekleştirdi. Kepez Belediyesi, geçtiğimiz yıl 111 bin metrekare parke kaldırım çalışması yaptı.

Kepez’e 2019’da 78 bin metre yeni yol

Fen İşleri Müdürlüğü, imarı tamamlanan bölgelere yatırımların gelmesi bakımından önem taşıyan yeni yol yapımını 2019’da da sürdürdü. Kepez’in ulaşım ağına geçtiğimiz yıl 78 bin metre yeni yol eklendi. Kepez Belediyesi, şiddetli yağışlarda yaşanabilecek olası su baskınlarına karşı da ilçenin alt yapı drenaj hattını güçlendirmeye 2019’da da devam etti. İlçede, geçtiğimiz yıl 5 bin metre yağmur suyu menfez çalışması gerçekleştirildi.