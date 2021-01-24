YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepez 11 okula daha kavuştu

Kepez 11 okula daha kavuştu

24.01.2021 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son 12 yılda 100’den fazla okulun kazandırıldığı Kepez ilçesinde, 2020’de devlet yatırım programı, belediye ve hayırsever katkılarıyla 11 okulun daha yapımı tamamlandı.“Kepez’in okul azmi yatırımı getirdi “Belediye Meclisinde alınan kararlarla onlarca okul arazinin mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözüldü.

Son 12 yılda 100’den fazla okulun kazandırıldığı Kepez ilçesinde, 2020’de devlet yatırım programı, belediye ve hayırsever katkılarıyla 11 okulun daha yapımı tamamlandı.

“Kepez’in okul azmi yatırımı getirdi “
Belediye Meclisinde alınan kararlarla onlarca okul arazinin mülkiyet ve imara ilişkin sorunları çözüldü. Yine meclis oluruyla belediye arsaları, Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilerek, ilçede ihtiyaç duyulan okul binalarının yapılmasının önü açıldı. Başkan Tütüncü, hukuki sorunlarını çözdükleri ya da tahsis ettikleri arsalara okul yatırımının yapılabilmesi için de Ankara’da girişimlerde bulundu. Tütüncü, okulların hayırsever eliyle yapılması için de gerekli adımları attı.

“Son 12 yılda Kepez’e 100’den fazla okul yapıldı”
Devlet yatırım programı ve hayırsever katkısıyla son 12 yılda ilçeye 100’den fazla nitelikli ve modern eğitim kurumu kazandırıldı. Tütüncü döneminde Kepez ilçesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi, Spor Lisesi gibi okullara da kavuştu.

“Yeni okullar hizmete girdi”
Genç nüfusu 150 bini geçen Kepez ilçesinde, ihtiyaç duyulan okul binalarına her yıl yenileri eklenmeye devam ediyor. Devlet yatırım programı, belediye ve hayırsever katkılarıyla Kepez ilçesinde geçtiğimiz yıl, farklı mahallelerde 11 okul binasının daha yapımı tamamlandı. Okulların tamamına yakını eğitime açıldı.

“Kepez eğitimin de merkezi”
Yeni okulların eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez’i, Antalya’nın eğitim merkezi yapma hedefiyle yola çıkmıştık. Artık Kepez, nitelikli okullarıyla, 150 binden fazla öğrencisiyle, akademik başarılarıyla, özel kolejleriyle ve belediye kreşleriyle eğitimde adından söz ettiren bir ilçe haline geldi. Bu başarıyı, eğitim camiamızla, velilerimizle ve öğrencilerimizle gerçekleştirdik” dedi.

“Dönemimizde ilçemize 100’den fazla okulun yapımına öncülük ettik”
Başkan Tütüncü, mahallelerin okul talebini karşılamak için de yoğun bir mesai ile çalıştıklarının altını çizerek, “Milli Eğitim Bakanlığı’na, en çok okul arazisi üreten, bu arazilerin hukuki sorunlarını çözen bir belediyeyiz. Dönemimizde ilçemize 100’den fazla okulun yapımına öncülük ettik. Böyle gayretli çalışmamış olsaydık 100’den fazla okul yapılmamış olacaktı. Kepez’de Milli Eğitimi önceleyen bir belediye var. Devletimizin imkânlarıyla, hayırseverlerimizin desteğiyle Kepez’e çok daha güzel okul yatırımları yapacağız” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliğiCem Yılmaz'ın Ozan Güven sessizliği
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:35
Sabah
07:58
Öğle
13:14
İkindi
15:57
Akşam
18:20
Yatsı
19:38

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Merkez Eczanesi
Muratpasa
Mevlana Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Elif Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Alanya Toptancı Hali’nin yüzde 70’i tamamlandı

Alanya Toptancı Hali’nin yüzde 70’i tamamlandı

Geçimini dağlarda yetişen otlardan sağlıyor

Geçimini dağlarda yetişen otlardan sağlıyor

Antalya'da kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Antalya'da kanala düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Antalya'da polis ekibi, kumanyasını paylaştığı kişiyi barınma evine yerleştirdi

Antalya'da polis ekibi, kumanyasını paylaştığı kişiyi barınma evine yerleştirdi

Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya’da korkutan ev yangını

Antalya’da korkutan ev yangını

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.