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Kepez Belediyesi 11 semt pazarında, 2 günde 27 bin 800 maske dağıttı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarında, 2 günde 27 bin 800 ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.Yeni tip Korona virüs (Kovid -19) salgınını önlemek için birçok tedbir alan Kepez Belediyesi, bir yandan da vatandaşların alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapabilmesi için önlemler alıyor.

Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarında, 2 günde 27 bin 800 ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Yeni tip Korona virüs (Kovid -19) salgınını önlemek için birçok tedbir alan Kepez Belediyesi, bir yandan da vatandaşların alışverişlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapabilmesi için önlemler alıyor. Kepez Belediyesinin virüse karşı önleyici tedbirler kapsamında Bilim Kurulu’nun kararlarına uygun olarak 5 Nisan 2020 tarihinden itibaren ilçedeki tüm semt pazarlarında başlattığı ücretsiz maske dağıtımı her gün aralıksız devam ediyor. Kepez Belediyesi, pazartesi günleri ilçede kurulan Çankaya, Ünsal, Yenidoğan ve Mehmet Akif Mahallelerindeki semt pazarlarında 1 günde toplam 8 bin 500 adet ücretsiz maske dağıttı. Salı günü kurulan Kanal, Şafak, Kütükçü, Kuzeyyaka, Emek, Varsak Karşıyaka, Zeytinlik Mahalleleri semt pazarlarında da 19 bin 300 adet ücretsiz maske dağıtımı yapan Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2 günde pazar alanlarında toplamda 27 bin 800 adet ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Pazar alanlarına kontrollü giriş
Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede bulunan tüm pazar alanlarında alınan tedbirler kapsamında; pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışların sağlanması için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanlar demir bariyerlerle çevrildi. Zabıta ekipleri, sergi ve tezgah araların da en az 3 metre mesafe olmasını ve pazar alanlarına da belirli sayıda vatandaşın alınmasını sağlıyor. Kontrollü girişin sağlandığı pazar alanlarına girecek olan vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından önce maske veriliyor ve ardından da ellerin dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

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