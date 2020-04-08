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Kepez Belediyesi günlük maske üretimini 8 bine çıkardı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, vatandaşları korona virüsten korumak için günlük ürettiği 3 bin adet maskeyi, 8 binin üzerine çıkardı.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talimatıyla ilk virüs vakasının Türkiye’de görüldüğü tarihten itibaren belediyenin Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (AKMEK), steril maske üretimine başlamıştı.

Kepez Belediyesi, vatandaşları korona virüsten korumak için günlük ürettiği 3 bin adet maskeyi, 8 binin üzerine çıkardı.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün talimatıyla ilk virüs vakasının Türkiye’de görüldüğü tarihten itibaren belediyenin Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (AKMEK), steril maske üretimine başlamıştı. Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi gönüllülerinin desteği ile AKMEK’in dikiş nakış atölyelerinde öğretmenler, kursiyerler ve gönüllü kadınlar tarafından günde 3 bine yakın maske üretiliyordu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar yerleri, şehir içi ulaşım araçları ile market gibi toplu alanlarda maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra AKMEK, artan talebi karşılayabilmek için günlük maske üretim rakamını artırdı. Hakan Tütüncü, bu gelişmeyle ilgili sosyal medya kanallarından şu paylaşımı yaptı: “22 Mart’tan bu yana maske üretimine gece gündüz devam eden meslek edindirme kurslarımız olan AKMEK’in idarecilerine, öğretmenlerine, kursiyerlerine ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’mizin gönüllülerine çok teşekkürler. Burada günlük üretim kapasitemizi 8 binin üzerine çıkardık.”

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Sönmez Eczanesi
Muratpasa
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