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Kepez Belediyesi kendi dezenfektanını kendi üretiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 11:28 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle Belediye Sağlık Merkezi Laboratuvarı’nda uzman biyolog, laborant ve eczacılar eşliğinde kendi dezenfektanını kendi üretmeye başladı.

Kepez Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın verdiği yetkiyle Belediye Sağlık Merkezi Laboratuvarı’nda uzman biyolog, laborant ve eczacılar eşliğinde kendi dezenfektanını kendi üretmeye başladı. Maske üretiminin ardından, el dezenfektanı üretmeye başladıklarını belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Sorun küresel, mücadelemiz ulusal” dedi.
Dünyayı saran Korona virüsün Türkiye’de görülmesinin ardın salgına karşı alınan önlemler kapsamında Kepez Belediyesi, maske üretiminden sonra el dezenfektanı üretimine de başladı. Salgın nedeniyle yoğun talep duyulan maske üretimine geçtiğimiz günlerde başlayan Kepez Belediyesi, şimdi de Sağlık Bakanlığının verdiği yetkiyle Belediye Sağlık Merkezi Laboratuvarı’nda uzman biyolog, laborant ve eczacılar eşliğinde kendi dezenfektanını üretiyor. Günde 200 litre üretilen dezenfektanlar belediye, ilçe sakinleri ve sağlık kuruluşlarının ihtiyacı için üretiliyor.

Üretilen maskeler sterilize edildi
Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi ve Antalya Kepez Meslek Edindirme Kursları (AKMEK) işbirliğiyle geçtiğimiz günlerde üretimine başlanan ağız maskeleri de sterilize edildi. İlk etapta üretilen 3 bin adet yüz maskesi de Belediye Sağlık Merkezinin sterilizasyon cihazında sterilize edildikten sonra paketlenerek kullanıma hazır hale getirildi. Sağlık kuruluşları ve belediye personeli için üretilen yüz maskeleri talep edilmesi halinde, daha fazla sayıda üretilebilecek.

"Sorun küresel, mücadelemiz ulusal"
Maske üretiminin ardından, el dezenfektanı üretmeye başladıklarını belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Sorun küresel, mücadelemiz ulusal” dedi. Sağlık Bakanlığının verdiği yetkiyle Belediye Sağlık Merkezinde uzman biyolog, laborant ve eczacılarla dezenfektan üretimine başladıklarını bildiren Başkan Tütüncü, “Korona virüsle mücadelemizde tüm imkanlarımızı seferber ettik. Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

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