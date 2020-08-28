Kepez Belediyesi sera bitki atığını işleyerek organik gübre üretiyor

Kepez Belediyesi, kompost üretim makinesiyle günde 5 ton sera bitki atığını işleyerek, 1,5 ton organik gübreye dönüştürüyor.

Kepez Belediyesi, ilçede çevre kirliliği oluşturan sera bitki atıkları sorununu, kompost üretimi yapan makineyle ortadan kaldırıyor. Yeşil seferberliği kapsamında başlatılan katı atık toplama projesi için geliştirilen bu makine ile 12 ay boyunca sebze, meyve ve kesme çiçek üretiminin yapıldığı ilçede, günlük 5 ton bitki atığı komposto dönüştürülüyor. Üretilen organik gübre de ücretsiz olarak Kepezli çiftçilere veriliyor.

Bitki atıklarını organik gübreye dönüştüren makinenin tanıtımı, sera üretimin yoğun olarak yapıldığı Gaziler Mahallesi’nde yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde yapılan tanıtıma, muhtarlar, çiftçiler ve belediye bürokratları katıldı.

“Kepezli çiftçiye bedava organik gübre”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki sera bitki atıklarından toprak düzenleyici kompost gübre üretimiyle ilgili önemli bir çalışma başlattıklarını söyledi. Organik gübre üretimini, kompost makinesiyle seri hale getirdiklerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, konuşmasında şunları kaydetti: “Belediyemiz, bugün itibariyle çiftçilerimizin de önemli dertlerinden biri olan ve çevre kirliliğini çok ciddi manada tehdit eden sera atıklarını toprak düzenleyici kompozit haline dönüştürüyor. Sera atıklarından elde edilen gübreyi de yine çiftçilerimize ücretsiz olarak hediye ediyoruz. Kompost makinesi günde tam 5 ton sera atığını işliyor. Bu işlemi de 24 saat içerisinde fermantasyonla birlikte yaklaşık 1,5 ton gübreye dönüştürüyor.”