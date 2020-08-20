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Kepez Belediyesi vadiyi yola çevirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerinde kurulan Barış Mahallesi’ndeki vadiyi, yeryüzü şekillerinin dezavantajlarını ortadan kaldırarak, vatandaşların kullanımına açtı.Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda kaya ve vadi engelini ortadan kaldırarak açtığı yolla sokağı birleştirdi.

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerinde kurulan Barış Mahallesi’ndeki vadiyi, yeryüzü şekillerinin dezavantajlarını ortadan kaldırarak, vatandaşların kullanımına açtı.
Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda kaya ve vadi engelini ortadan kaldırarak açtığı yolla sokağı birleştirdi. Yörük Parkı’nın yanındaki vadide gerçekleştirilen yol çalışmasında bölgede tehlike arz eden büyük kayalar kırılarak tahliye edilirken; yağmur suyu drenajı ile istinat duvarı yapılan vadi hafriyatla dolduruldu. İki yakası buluşturulan 2906 Sokak ile kuzeyde yer alan 2908 Sokak arasında yeni bir yol inşa edilirken, 2096 Sokak ile 2837 Sokak arasında ise yaya ulaşımı için beton merdiven yapıldı. Sokağın güney kısmında, yüksek kaldırım ve tel örgü çalışmasıyla araç ve yaya güvenliği için önlem alındı. Yolun, sıcak asfalt, parke kaldırım ve aydınlatma çalışması da tamamlandı.
Vadiye yeşil alan
Yol çalışması yapılan vadinin güney kısmındaki 1000 metrekare alan da yeşil alan düzenlemesiyle mahalle sakinlerinin kullanımına açılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bölgede yeşil alan çalışması başlattı. Ekipler, coğrafi engelleri ortadan kaldırarak, park alanının tesviyesini yapıyor. İnşasına başlanılan istinat duvarı ile park alanı düz hale getiriliyor. Parkta, üzeri kapalı ahşap oturma mobilyaları, çocuk oyun elamanları ve açık hava spor aletleri bulunacak. Çim ekimi ve çeşitli türde ağaç ve bitki dikimiyle de 1000 metrekare alan yeşillendirilecek. Parkın, inşasının bu yıl içerisinde tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde Barış Mahallesi’nde daha önce 3’ü yeni park, 4’ü tadilatı yapılan park olmak üzere 12 bin 853 metrekare yeşil alan yatırımı yapılmıştı.

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