Kepez Belediyesinden anahtar teslimi cemevi

Alevi hemşehrilerine verdiği cemevi sözünü yerine getirdiğini belirten Başkan Hakan Tütüncü, “Altınova Orta Mahalle’de tefrişatı da dahil olmak üzere anahtar teslimi bir cemevi yapıyoruz” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yapımında yüzde 70’ler seviyesine gelinen Altınova Orta Mahalle’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’nin şantiyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Hakan Tütüncü, yapımı belediye tarafından üstlenen ve 14 Kasım 2019’da temeli atılan cemevinin inşaatıyla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada Alevi vatandaşların inançlarını, ibadetlerini güzel bir ortamda yapabilmesi amacıyla cemevini inşa ettiklerini söyledi.

Cemevinin yüzde 70’i tamamlandı

Pir Sultan Abdal Cemevi’nin temelini 16 Kasım 2019’da attıklarını hatırlatan Tütüncü, “Cemevi inşaatının şuan yüzde 70’ini tamamladık. İnşallah kısa bir sürede yapımını tamamlayarak, cemevini, Alevi hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Pir Sultan Abdal Cemevi, sadece sema etkinliklerin yapılacağı bir mekan olmayacak. Bu cemevi, Alevi hemşehrilerimizin sosyal dayanışması ile sosyal yardımlaşmasının artacağı ve bir gönül ikliminde buluşabilecekleri güzel bir merkez olacak. Alevi hemşehrilerimize, cemevi sözümüz vardı. Bu sözümüzü en güzel şekilde yerine getirdik. Cemevimize, Meclis kararıyla Pir Sultan Abdal ismini verdik" dedi.