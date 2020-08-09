Kepez Belediyesinden kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

Kadın girişimcileri daha da cesaretlendirecek, yol gösterecek bilgilendirme çalışmalarını başlatan Kepez Belediyesi, ‘Bende girişimci olmak istiyorum’ diyen ve belediyenin sunacağı imkanlarla hayallerinin peşinden koşmak isteyen çok sayıda kadın girişimciyi ağırladı.

Kepez Belediyesi, girişimci olmak isteyen kadınların elinden tutuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, geçtiğimiz günlerde Kooperatiflere ve kadın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen kadınlara yönelik 5 ana başlıkta ‘Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’ni açıklamasının ardından, girişimci olmak isteyen kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması başlatıldı. ‘Bende girişimci olmak istiyorum’ diyen kadınlara Sakarya Bulvarındaki AKMEK’te yer alan Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’nin kapılarını aralayan Kepez Belediyesi, çalışmanın ilk gününde hayallerinin peşinden koşarak, girişimci olmak isteyen çok sayıda kadını bilgilendirdi.

Kadın girişimciler için bilgilendirme çalışması

Bilgilendirme çalışmaları Kepez Belediyesi Başkan Yardımcı Ramazan Alanay’ın başkanlığındaki komisyon tarafından gerçekleştirildi. Girişimcilik yapmak isteyen kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmaları 13-20 Ağustos tarihlerinde saat 14.00 ile 16.00’da tekrar gerçekleştirilecek. Bilgilendirmelerin ardından, girişimci kadınlar için Girişimci Eğitim Programları düzenlenecek. Kadınların girişimlerini bilinçli bir şekilde yapabilmesini sağlayacak olan Kepez Belediyesi, Kooperatif Kuruluşlarına Destek, Üretim Süreçlerine Destek, Pazarlama Süreçlerine Destek, Alım Garantisi Verme Programları gibi 5 ana başlıkta topladığı Kadın Kooperatifleri Destek Paketi ile girişimci kadınlara hayallerinin peşinden koşma imkanı sunacak.



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