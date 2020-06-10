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Kepez Belediyesi’ne Kent Müzeleri Ödülü verildi

ANTALYA HABERLERİ  | 10.06.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’taki ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’, Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması’nda Kent Müzeleri Ödülüne layık görüldü.Dokuma İplik Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, fabrikanın idari binasını müzeye dönüştürdüğü projesiyle ödül aldı.

Kepez Belediyesi’ne Kent Müzeleri Ödülü verildi

Kepez Belediyesi’nin DokumaPark’taki ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’, Tarihi Kentler Birliği’nin 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması’nda Kent Müzeleri Ödülüne layık görüldü.
Dokuma İplik Fabrikasını halkın kullanımına kazandıran Kepez Belediyesi, fabrikanın idari binasını müzeye dönüştürdüğü projesiyle ödül aldı. DokumaPark’taki ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ Tarihi Kentler Birliği’nin, 2020 yılı Müze Özendirme Yarışması’nda Kent Müzeleri kategorisinde ödüle layık görüldü. Antalya Dokuma İplik Fabrikası’nın idari binasının müzeye çevrildiği ‘Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde 2000 metrekare sergi alanı bulunuyor. Ziyaretçiler sesli rehber eşliğinde, 8 ayrı dilde müzeyi gezme imkanı bulabilecek.

Yarışmaya 16 belediye, 18 müze katıldı
Bu yıl TKB Müze Özendirme Yarışmasına 16 belediyeden, farklı ölçeklerde 18 müze katıldı. Her müze kendi koşulları içinde değerlendirildi. Müzenin içinde bulunduğu mekanın kalitesi, müze arşivinin oluşturma şekli ile koleksiyonun niteliği, koleksiyonu sergileme kurgusu, bir kültür mekanı olarak müzenin sosyal gücü ve kentle kurduğu ilişki dikkate alındı. Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması; iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze uygulamalarında önder olma ve koruma bilinci oluşturmak, ülkemizde yerel yönetimlerin girişimleriyle oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında düzenlendi.
Kepez Belediyesi’nin müzeler adasına çevirdiği DokumaPark’ta bulunan Anadolu Oyuncak Müzesi 4, Dokuma Modern Sanatlar Galerisi de 1 ödüle layık görülmüştü.

Kepez Belediyesi’ne Kent Müzeleri Ödülü verildi

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