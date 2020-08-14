Kepez Belediyespor’lu genç futbolcu Kayseri’de form tutuyor

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup takımlarından Kepez Belediyespor’un genç oyuncusu Ali Ateş, yeni sezon öncesinde formda kalmak için Kayseri’de çalışmalarını sürdürüyor. Özel bir spor salonunda kişisel idmanlarını yapan Ali Ateş, yeni sezondan umutlu.

Kepez Belediyespor forması ile Bölgesel Amatör Lig’de 9’u ilk onbir olmak üzere 20 maça ve Türkiye Kupası’nda 1 maça çıkan 2000 doğumlu ali Ateş bu maçlarda 3 gol kaydetti. Yeni sezonda daha fazla süre almak istediğini dile getiren Ali Ateş, kişisel olarak antrenmanlarını sürdürdüğünü dile getirdi. Ateş, “Yeni sazon planlaması belli olana kadar ben kendi çalışmalarımı yapıyorum. Malum Pandemi döneminden dolayı BAL’da sezon erken bitti. Bende bunu fırsata çevirerek daha fazla çalışma imkanı oluşturmak istiyorum” dedi.



