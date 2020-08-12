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Kepez bilim merkezi için geri sayım başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.08.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle Antalya’ya kazandıracağı bilim merkezinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Kepez Belediyesi’nin TÜBİTAK işbirliğiyle Antalya’ya kazandıracağı bilim merkezinin yapım çalışmaları devam ediyor. Bilimsel sergileri kurulmaya başlanan Kepez Bilim Merkezi’nin açılışı için geri sayım başladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, merkezi yakın bir tarihte çocuklarla buluşturacaklarını söyledi.
Antalya Kepez Bilim Merkezi, yakında kapılarını çocuklara açıyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği ile hayata geçirilen Kepez Bilim Merkezi, müzeler kampüsü haline getirilen Dokuma Fabrikası yerleşkesine kazandırılıyor.
Bilimsel sergiler kurulmaya başlandı
Akdeniz bölgesinin ilk bilim merkezi, güçlendirme çalışması yapılan fabrika binasında 12 bin metrekare alana kuruluyor. Çocukların bilimi deneyleyerek öğreneceği merkezde deney düzeneklerinin olacağı salonlar, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galeriler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçla salonlar bulunuyor.
TÜBİTAK Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı kapsamında bilim merkezinin bilimsel sergilerinin tasarımı, üretimi ve temini de büyük oranda tamamlandı. Bilim merkezinin devam eden tefrişat çalışmalarının Eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Sergi düzeneklerinin hazırlığının devam ettiği merkezde, bilimin temelleri ile neşeli adımlar bilimsel sergilerinin kurulumu tamamlandı. Yeryüzü ve uzay ile sanal ve artırılmış gerçeklik sergilerinin ihalesi ise yakın bir zamanda yapılacak.
Merkezin bilimsel sergilerinin görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Hakan Tütüncü, paylaşımında, “Burası Eski Dokuma Fabrikası, Şimdi burada 12 bin 500 metrekare alana sahip Türkiye’nin sayılı bilim merkezlerinden birini kuruyoruz. Hayal edince oluyor” ifadesini kullandı.
Başkan Tütüncü, bilimsel sergileri kurulmaya başlayan merkezi, yakın bir tarihte çocuklarla buluşturacaklarını kaydetti.

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