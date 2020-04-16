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Kepez bir günde 25 bin 897 konuta, 77 bin 691 adet maske dağıttı

ANTALYA HABERLERİ  | 16.04.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kapı kapı maske dağıtımına devam eden Kepez Belediyesi, bir günde 4 mahallede 25 bin 897 konuta ulaşarak, ilçe sakinlerine 77 bin 691 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kapı kapı maske dağıtımına devam eden Kepez Belediyesi, bir günde 4 mahallede 25 bin 897 konuta ulaşarak, ilçe sakinlerine 77 bin 691 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Pamuklu kumaştan üretilen maskeler yıkanarak, tekrar kullanılabilme özelliğine sahip.
Kepez Belediyesi, Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi için tüm imkanlarını seferber ediyor. Maske üretimini ve dağıtımını aralıksız sürdüren Kepez Belediyesi, her gün kapı kapı gezerek, ilçe sakinlerine maske ulaştırıyor. Kepez Belediyesi, steril maske dağıtımını Çarşamba günü de pazar alanlarıyla birlikte 4 mahallede gerçekleştirdi. Yeşiltepe, Mehmet Akif, Teomanpaşa ve Özgürlük Mahallelerindeki evlere yapılan maske dağıtımı 200 kişilik ekip tarafından gerçekleştirildi. Yeşiltepe mahallesinde 5 bin 930 konuta 17 bin 790, Mehmet Akif mahallesinde 5 bin 500 konuta 16 bin 500, Teomanpaşa mahallesinde 8 bin 967 konuta 26 bin 901, Özgürlük mahallesinde 5 bin 500 konuta 16 bin 500 adet maske dağıtıldı. Kepez Belediyesi 1 günde 4 mahallede 25 bin 897 konuta ulaşarak, 77 bin 691 adet maske dağıttı.

"Maskesiz çıkmayalım" hatırlatması
Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen maske dağıtım işleminde, öncelikle konutların dış kapısına üzerinde ‘Maskesiz sokağa çıkmayalım’ uyarılarının bulunduğu, tarih ve maskelerin hanelere dağıtıldığını belirten notlar yapıştırılıyor. Ardından da binalardaki her kapı tek tek çalınarak, ilçe sakinlerine elden teslim edilen maskelerin yıkanarak, tekrar kullanılabileceği hatırlatılıyor. Kapıyı açan herkese Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü’nün selamları iletilerek, zorunlu kalmadıkça evden çıkılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor. Ulaşılamayan hane sahiplerinin içinde 3 adet maske bulunan poşetleri de kapı kollarına asılıyor.

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