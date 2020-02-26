YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepez Cemevi inşaatında sona gelindi

Kepez Cemevi inşaatında sona gelindi

ANTALYA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi tarafından yapımı üstlenen ve 14 Kasım 2019’da temeli atılan Altınova Orta Mahalle’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’nin inşaatında yüzde 70’ler seviyesine gelindi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Altınova’daki Alevi hemşehrilerine sözü olan cemevinin yapımı hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Kepez Belediyesi tarafından yapımı üstlenen ve 14 Kasım 2019’da temeli atılan Altınova Orta Mahalle’deki Pir Sultan Abdal Cemevi’nin inşaatında yüzde 70’ler seviyesine gelindi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Altınova’daki Alevi hemşehrilerine sözü olan cemevinin yapımı hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Alevi vatandaşların inançlarını, örf ve geleneklerini bir arada yapabileceği cemevinin temeli, 14 Kasım 2019’da törenle atılmıştı. Kepez Belediyesinin, kendi arsası üzerinde yapımına başladığı cemevinin, ihalesinde tamamlanma süresi yer tesliminden itibaren 310 gün olarak belirlenmişti. Yüklenici firma, Şubat ayı sonu itibariyle cemevi binasının inşaatının ince işleri de dahil olmak üzere yüzde 70’ni tamamladı. Kepez Belediyesi, belirlenen tarihten önce de cemevinin yapımını bitirmeyi planlıyor. Cemevinin etrafında 4 bin metrekare büyüklüğünde bahçe düzenlemesi de yapılacak.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile protokol
Kepez Belediye Meclisi kararıyla cemevi ve bahçeye Pir Sultan Abdal ismi verilmişti. Cemevinin bölgeye kazandırılması amacıyla Kepez Belediyesi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi arasında protokol imzalanmıştı. Pir Sultan Aptal Cemevi, Orta Mahalle’de, Kale Sokak ile Şelale Sokak arasında 6 bin metrekare alana inşa ediliyor. Kepez Belediyesinin ‘her inanca’ saygı ilkesiyle yapımını üstlendiği Pir Sultan Abdal Cemevi’nin 1400 metrekare kapalı alanı, 300 metrekare de yarı açık alanı bulunuyor.

Cemevinde neler var?
Bina yüksekliği tek kat olan cemevinde; 235 metrekare cem odası, dede odası, yemekhane, cenaze namazı yeri, başkan odası, gençlik odası, Tahtacılar Derneği’nin odası ile idare ve teknik ofisler olacak. Oturma alanlarının olacağı ve peyzaj düzenlemesinin yapılacağı 300 metrekare yarı açık alan da ise cenaze yıkama bölümü hizmet verecek. Pir Sultan Abdal Cemevi’nin çevresinde bina ile bütünleşecek şekilde yeşil alan düzenlemesi de yapılacak. Çeşitli türde çiçek ve ağaç fidanlarının dikileceği Pir Sultan Abdal Parkı’nda ahşap oturma alanları da oluşturulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şubat ayında da yazdan farksız!Şubat ayında da yazdan farksız!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 4,2 büyüklüğünde deprem

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Uşak’ta bin 55 vatandaş ’Açık Kapı’ya başvuruda bulundu

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

GÜNCELLEME - Balıkesir'deki "joker" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Balıkesir'deki "joker" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Seyir halindeki kamyonet alev aldı

Antalya Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:26
Öğle
13:15
İkindi
16:24
Akşam
18:54
Yatsı
20:09

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Aile Eczanesi
Muratpasa
Ali Berk Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Işın Eczanesi
Muratpasa
Sıhhat Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Bilge Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.