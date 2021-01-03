Kepez Kent Ormanı’na 145 bin adet soğanlı bitki ekildi

Kepez Belediyesi, Antalya’nın cazibe merkezi haline gelen Kent Ormanı’nı 2021 baharına hazırlıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tesviye çalışmaları tamamlanan Kent Ormanı’nda 110 bin lale, 20 bin sümbül, 10 bin nergis ve 5 bin muscari olmak üzere toplamda 145 bin adet soğanlı bitki toprakla buluşturuldu.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafına rengarenk çiçekler ekiyor. Kent Ormanı’nı 2010 yılından bugünden soğanlı bitkilerle süsleyen Kepez Belediyesi, bu yılda geleneği bozmadı. Dikime hazırlanan alanlarda 110 bin lale, 20 bin sümbül, 10 bin nergis ve 5 bin muscari olmak üzere toplamda 145 bin adet soğanlı bitki toprakla buluşturuldu.

