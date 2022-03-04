Kepez Kitap Fuarı 4. kez kapılarını açtı

Kepez Belediyesince dördüncüsü düzenlenen Kepez Kitap Fuarı açıldı.

Mimar Sinan Kültür Merkezi'ndeki açılışa, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile kitapseverler katıldı.

Açılış töreni öncesi Kepez Belediyesi Çocuk ve Senfoni Orkestrası tarafından mini konser verildi.

Vali Ersin Yazıcı, yaptığı konuşmada, kitapla buluşulan her ortamın kendisinde heyecan yarattığını söyledi.

Meslek yaşamı boyunca çocukları kitapla buluşturmaya çalıştığını belirten Yazıcı, "Çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için hep bir gayret içinde oldum. Okullarda sürdürülen Ahenk Projesi ile çocuklarımıza haftada 40 dakika kitap okuma zorunlu hale getirildi. İnanıyoruz ki bu 40 dakika ateşleyici olacaktır." dedi.

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü de Kepez Kitap Fuarı'nın, Türkiye'nin önemli kitap fuarlarından olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Fuar kapsamında 200 civarında yazarın imza günü ve söyleşi düzenleyeceğini dile getiren Tütüncü, "10 gün boyunca 400'den fazla yayın evinin kitapları, kaynakları, eserleri, hemşehrilerimizle buluşacak. Güzel bir kültürel etkileşimi hep beraber burada yaşamış olacağız." diye konuştu.

Tütüncü, ilçe genelinde 10 kütüphanenin hizmet verdiğini, 2023'e kadar 16 kütüphaneyi daha hizmete alacaklarını aktardı.

Kitapseverler, 13 Mart'a kadar devam edecek fuarı 09.00-19.00 saatlerinde ziyaret edebilecek.

