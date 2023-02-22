YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepez kreşlerinden depremzede çocuklara oyuncak kampanyası

Kepez kreşlerinden depremzede çocuklara oyuncak kampanyası

22.02.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreşlerinde Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen felaketten etkilenen depremzede çocuklar için ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’ başladı.

Kepez kreşlerinden depremzede çocuklara oyuncak kampanyası

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreşlerinde Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen felaketten etkilenen depremzede çocuklar için ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’ başladı. Kampanyaya ilk destek minik ellerden geldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için Kepez Belediyesi tarafından, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi şubelerinde, ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’ düzenlendi. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’nın başlama talimatını Nasreddin Hoca Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesinden verdi. Kampanya’ya ilk destek minik ellerden geldi. Nasreddin Hoca Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesi öğrencileri depremzede kardeşleri için getirdikleri oyuncaklarla kampanyaya destek oldu. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’na destek olan çocuklara ve duyarlı ailelere teşekkür etti.

“TÜM İMKÂNLARIMIZLA YANINIZDAYIZ”

Ülkemizin asri felaket denilen büyük bir deprem yaşadığını belirten Başkan Yardımcısı Özsoy, Kepez Belediyesi’nin büyük felaketin yaşandığı ilk 24 saat itibariyle yüzlerce personeli, aş evleri ve iş makineleriyle bölgede olduğunu söyledi. Deprem bölgelerinden Antalya’ya gelen misafirler içinde belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini bildiren Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, “ Hem belediye imkanlarımız, hem de vatandaşlarımız el ele vererek gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla depremzede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz” dedi.

“BU ACIYI BİRLİKTE HAFİFLETECEĞİZ”

Kepez Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle Antalya’da misafir edilen depremzede çocuklar için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerine de değinen Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, “Deprem bölgesinden gelen çocuklarımıza şimdi de “Oyuncak Toplama Kampanyası’ başlattık. Gün; belediyeler olarak, vatandaşlar olarak, el ele vererek devletimizle birlikte o bölgenin yaralarını sarmak, bölgemize gelen misafirlerimizin de acılarını hafifletme günüdür. Biz yardımsever bir milletiz. Milletimle, devletimle gurur duyuyorum. Çünkü, biz Dünya da insani yardım konusunda birinci ülkeyiz.” diye konuştu.

Depremzede çocuklar için başlatılan “Oyuncak Toplama Kampanyası”na destek olmak isteyen vatandaşlar Nasreddin Hoca Kreşlerinin Teomanpaşa, Sakarya, Özgürlük, Erenköy ve Ahatlı Şubelerine oyuncakları teslim edebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Kadrolu hırsız” mağaza çalışanlarını canından bezdirdi“Kadrolu hırsız” mağaza çalışanlarını canından bezdirdi
Diyarbakır'da ağır hasarlı binalar yıkılıyorDiyarbakır'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Bingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildiBingöl’de şu ana kadar 82 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Anahtar Kelimeler:
Kepez

Antalya Namaz Vakitleri 22 Şubat Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:31
Öğle
13:16
İkindi
16:21
Akşam
18:51
Yatsı
20:05
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.