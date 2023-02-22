Kepez kreşlerinden depremzede çocuklara oyuncak kampanyası

Kepez Belediyesi’nin Nasreddin Hoca Kreşlerinde Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde meydana gelen felaketten etkilenen depremzede çocuklar için ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’ başladı. Kampanyaya ilk destek minik ellerden geldi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar için Kepez Belediyesi tarafından, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi şubelerinde, ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’ düzenlendi. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’nın başlama talimatını Nasreddin Hoca Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesinden verdi. Kampanya’ya ilk destek minik ellerden geldi. Nasreddin Hoca Kreşlerinin Teomanpaşa Şubesi öğrencileri depremzede kardeşleri için getirdikleri oyuncaklarla kampanyaya destek oldu. Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, ‘Oyuncak Toplama Kampanyası’na destek olan çocuklara ve duyarlı ailelere teşekkür etti.

“TÜM İMKÂNLARIMIZLA YANINIZDAYIZ”

Ülkemizin asri felaket denilen büyük bir deprem yaşadığını belirten Başkan Yardımcısı Özsoy, Kepez Belediyesi’nin büyük felaketin yaşandığı ilk 24 saat itibariyle yüzlerce personeli, aş evleri ve iş makineleriyle bölgede olduğunu söyledi. Deprem bölgelerinden Antalya’ya gelen misafirler içinde belediyenin tüm imkânlarının seferber edildiğini bildiren Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, “ Hem belediye imkanlarımız, hem de vatandaşlarımız el ele vererek gerçekleştirdiğimiz kampanyalarla depremzede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz” dedi.

“BU ACIYI BİRLİKTE HAFİFLETECEĞİZ”

Kepez Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle Antalya’da misafir edilen depremzede çocuklar için atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerine de değinen Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Özsoy, “Deprem bölgesinden gelen çocuklarımıza şimdi de “Oyuncak Toplama Kampanyası’ başlattık. Gün; belediyeler olarak, vatandaşlar olarak, el ele vererek devletimizle birlikte o bölgenin yaralarını sarmak, bölgemize gelen misafirlerimizin de acılarını hafifletme günüdür. Biz yardımsever bir milletiz. Milletimle, devletimle gurur duyuyorum. Çünkü, biz Dünya da insani yardım konusunda birinci ülkeyiz.” diye konuştu.

Depremzede çocuklar için başlatılan “Oyuncak Toplama Kampanyası”na destek olmak isteyen vatandaşlar Nasreddin Hoca Kreşlerinin Teomanpaşa, Sakarya, Özgürlük, Erenköy ve Ahatlı Şubelerine oyuncakları teslim edebilecek.

