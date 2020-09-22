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Kepez Mahallesi’nde sinyalizasyon çalışması başladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.09.2020 16:20 | Son Güncelleme

Kdz.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Karayolları Bölge Müdürlüğü’yle yaptığı görüşmelerin ardından Kepez Mahallesi Siteler yol ayrımına sinyalizasyon sistemi kurma çalışmalarına başlandı.
Kdz. Ereğli Belediyesi Destekleme Hizmetleri Müdürlüğü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün işbirliğinde Kepez Mahallesi Siteler mevki eski Zonguldak yolu kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruluyor.
Kepez Mahalle Muhtarı Baki Karaarslan, Solak yol ayrımına kurulan sinyalizasyon sisteminin bu bölgeye de kurulması için destek veren Başkan Halil Posbıyık’a teşekkür etti. Karaarslan konuşmasında, “Kepez Mahallesi site yol ayrımında karşıdan karşıya geçmek vatandaşlarımız için büyük bir sorundu. Yoğun gayret ve çabalarımız sonunda sinyalizasyon çalışmaları başlamıştır. Bu süreçte bizden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanımız sayın Halil Posbıyık ’a, kıymetli başkan yardımcılarımız ve meclis üyelerimize değerli müdürüm Ethem Özdemir ve karayolları ekibine azalarım ve mahalle halkım adına sonsuz teşekkür eder saygılarımı sunarım ” dedi.
Çalışmalar tamamlandığında yayalar yolun karşısına güvenli bir şekilde geçebilecekler. Kdz. Ereğli Belediyesi daha önce de bir çok kazanın meydana geldiği Elmatepe Mahallesi girişi, Echomar Hastanesi önü ve Kepez Solak yol ayrımına sinyalizasyon sistemi kurarak devreye almıştı.

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