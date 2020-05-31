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Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 31.05.2020 11:18 | Son Güncelleme

Kepez Kent Meydanı içerisinde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan ‘Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hemşehrilerimiz mis gibi kitap kokularının arasında, sessiz bir ortamda bilgi hazineleriyle bulaşacak" dedi.Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim vaadi olan ‘Millet Kıraathanesi’ açılıyor.

Kepez Kent Meydanı içerisinde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan ‘Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Hemşehrilerimiz mis gibi kitap kokularının arasında, sessiz bir ortamda bilgi hazineleriyle bulaşacak" dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim vaadi olan ‘Millet Kıraathanesi’ açılıyor. Başkan Tütüncü, açılış için gün sayan Kepez Kent Meydanı içerisinde bulunan Millet Kıraathanesi’nde incelemelerde bulundu. Her yaş grubuna, özellikle gençlere hitap edecek olan Millet Kıraathanesi’nin kendilerini çok heyecanlandırdığını dile getiren Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi olarak öğrenmeye, okumaya, kitaplarla buluşmaya, hemşehrilerimiz için böylesi özel mekanlar kurmaya büyük bir hassasiyet ve büyük bir özen gösteriyoruz.” diye konuştu.

Kepez’e 4 kütüphane
Okumanın ve öğrenmenin çok önemli olduğuna değinen Başkan Tütüncü, “2020 yılı içerisinde 4 kütüphane projesi sürdürüyoruz. İşte o 4 kütüphane projesinin ilki tamamlandı. Bunun yanında Gençlik Kütüphanesi, Cemil Meriç Kütüphanesi ve Kepez’in Merkez Kütüphanesi olmak üzere 3 tane daha projeyi eş zamanlı olarak hayata geçirmek için büyük bir gayretin içerisindeyiz. Buradaki boş raflar, yakında kitaplarla dolacak. Çok değerli hemşehrilerimiz mis gibi kitap kokularının arasında sessiz bir ortamda kitapların içerisindeki o bilgi hazineleriyle bulaşacak. Bu büyük bir heyecan" dedi.
Heyacanla, azimle ve gayretle projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Tütüncü, “Hemşehrilerimizin hem yaşam standartlarını yükseltmeye, hem de şehrimizin modern şehirler anlamında konforunu yükseltmeye gayret ediyoruz, devam ediyoruz. Bu yeni kütüphanelerimizle birlikte, bu Millet kıraathaneleri konsepti farklı, bambaşka bir okuma tutkusunu, heyecanını yaşatacak. Hayırlı uğurlu olsun. “ diye konuştu. Her yaşa, özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesinde bilgisayar, internet(WİFİ), günlük gazeteler, ders çalışma salonu ve kütüphane bulunuyor. Kepez Millet Kıraathanesi’nde çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlarda olacak.

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