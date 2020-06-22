YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

Kepez Millet Kıraathanesi açılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 22.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki ‘Millet Kıraathanesi’, 26 Haziran Cuma günü açılıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Kıraathanesi’ projesi Kepez ilçesinde hayat buldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün seçim vaadi olan Kepez Kent Meydanı içerisindeki ‘Millet Kıraathanesi’, 26 Haziran Cuma günü açılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Millet Kıraathanesi’ projesi Kepez ilçesinde hayat buldu. Yeni Mahalle’deki 47 bin metrekare büyüklüğündeki Kepez Kent Meydanı içerisindeki 180 metrekarelik bina Millet Kıraathanesi’ne dönüştürüldü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından iç tefrişat düzenleme çalışması tamamlanan Millet Kıraathanesi, 26 Haziran Cuma günü hizmete açılıyor. Her yaş grubuna, özellikle öğrencilere hizmet verecek olan Kepez Millet Kıraathanesi, gençleri sokağın kötü zararlı alışkanlıklarından koruyacak bir proje olması bakımından büyük önem taşıyor. Millet Kıraathanesi, çocuk ve gençlere sağlıklı, nezih bir ortamda kitap okuma, ders çalışma imkanı sunacak. Gençlere değer veren bir proje olan Millet Kıraathanesi’nde öğrencilere çay, kahve ve kek gibi ücretsiz ikramlarda bulunulacak. Sadece gençler değil, ilçe sakinleri de çayını ve kahvesini içerken bir yandan da kitap ve günlük gazeteleri okuma imkanı bulacak. Millet Kıraathanesi’nde bilgisayar, internet (WİFİ), günlük ulusal gazeteler, kütüphane, ders çalışma salonu gibi hizmetler halkın kullanımına ücretsiz sunulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Antalya Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:32
Öğle
13:04
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

İmge Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Özçağlar Eczanesi
Muratpasa
Tokuçoğlu Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Berra Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.