Kepez ormanlarında doğal yaşam

Kepez Belediyesi, Kent Ormanı ve Macera Ormanı park alanlarıyla, şehrin monotonluğundan sıkılanları, çam ağaçları içerisinde yemyeşil bir doğa ile buluşturuyor.

Kepez Belediyesinin, şehrin hemen yanı başındaki Kepez üstünde kent sakinlerinin hizmetine sunduğu Kent Ormanı ve Macera Ormanı, pandemi salgınıyla mücadele kapsamında 70 gündür ziyarete kapalıydı. Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Kent Ormanı ve Macera Ormanı, Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber 70 günlük aranın ardından yeniden ziyarete açıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeniden ziyarete açılmadan önce 210 dönümden oluşan her iki park alanının bakımını yaptı. Ekipler, parkların çimlerini biçti, piknik masalarının, bankların bakımını yaptı ve alana çeşitli türde çiçek ekti. Bakımın ardından yemyeşil görünüme kavuşan park ormanlar, kent sakinlerini ağırlamaya hazır hale geldi. Park ormanlar, çim alanları, kızılçam ağaçları ve çeşitli türdeki çiçek bahçeleriyle bu yıl da kent sakinlerine doğa ile iç içe dinlenme, piknik yapma ve günlük spor yapma imkânı sunacak.