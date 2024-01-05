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Kepez-Santral Mahallesi Kapalı Pazar Yeri inşaatı hızla yükseliyor

05.01.2024 11:34 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi alanında yapımına başladığı kapalı pazar yeri inşaatı hızla sürüyor.

6 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip pazar yeri projesi inşaatının yaklaşık yüzde 60’ı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez ve Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen vatandaşların mağduriyetini giderirken, bir yandan da bölgenin sosyal donatı ihtiyacını giderecek projeleri faaliyete geçiriyor. Başkan Muhittin Böcek tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan Kepez ve Santral Mahallesi Kapalı Pazar Yeri inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

İNŞAAT PROJESİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 60’I TAMAMLANDI

6 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip, 210 pazarcı yeri, 130 araçlık otopark alanına sahip olacak şeklinde planlanan iki katlı kapalı pazar yeri inşaatında hummalı bir çalışma sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANTEPE firması tarafından yapılan Kapalı Pazar Yeri projesinde inşaat çalışmalarının yaklaşık yüzde 60’ı tamamlandı. Başkan Muhittin Böcek, Kepez ve Santral Mahalleleri Kapalı Pazar Yeri temel atma töreninde, inşaat süresinin 12 ay olmasına rağmen projenin 6 ay içerisinde tamamlanmasını istemişti. Yaklaşık 60 milyona mal olacak Kapalı Pazar Yeri projesinin yanı sıra bölgeye 32 dönüm alanda park yeri, sağlık ocağı gibi projelerde gerçekleştirilecek.

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