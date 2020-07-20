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Kepez Santral’de ilk bloklar bitti

ANTALYA HABERLERİ  | 20.07.2020 12:38 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 28870 Ada 5 (A) Parseldeki 9 bloğun yapımı tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi’nde, 28870 Ada 5 (A) Parseldeki 9 bloğun yapımı tamamlandı. Daireler hak sahiplerine teslim aşamasına gelirken, Büyükşehir Belediyesi parsele ulaşımı sağlayacak yeni yolları açarak, sıcak asfaltla kaplıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kepez ve Santral Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi içerisindeki 28870 Ada 05 (A) Parseldeki 9 blokta 606 dairenin yapımı tamamlandı. Bloklarda yer alan hak sahiplerine ait 460 daire teslim aşamasına geldi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, dairelerin teslimatı öncesi parsele ulaşımı sağlamak üzere 540 metre uzunluğunda yeni yol açarak, sıcak asfalt çalışması başlattı.
Fen İşleri ekipleri proje alanı içerisinde A parsele ulaşımını sağlayacak 3283 ve 3284 sokaklarda hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekipler, iki şeritten oluşan yolu sıcak asfaltla kaplıyor. Asfaltla birlikte kaldırım ve bordür çalışması da yürütülüyor. Bölgenin alt yapısı da daha önce ASAT tarafından tamamlanmıştı.

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