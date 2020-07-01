Kepez senaristlerini arıyor

Kepez Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması’nın başvuruları devam ediyor. Bu yıl senaryo türünde düzenlenecek olan yarışmada ‘Türkiye’de Kadın Olmak’ konusu kaleme alınacak.

Kepez Belediyesi’nin 6. Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması bu yıl yetenekli senaristleri arıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması, Türkiye’de sinema sanatını tanımak, bu sanatla ilişkileri arttırarak sinema sektörünün gelişimini desteklemeyi senaristlere ve senarist adaylarına destek olmak, senaryo yazımını özendirmek amacıyla bu yıl senaryo türünde düzenleniyor. Başvuruları 17 Ağustos’ta sona erecek olan 6. Ahmet Hamdi Tanpınar Ulusal Edebiyat Yarışması’nda ‘Türkiye’de Kadın Olmak’ konusu kaleme alınacak. Türk Sinemasına ve Türk Edebiyatına hizmet etmek amacıyla belirlenen konu kapsamında yarışma 2 kategoride gerçekleştirilecek.

Dereceye girenler ödüllendirilecek

Lise ve denge okullar ile üniversite öğrencileri ve yetişkinler kategorisinde düzenlenecek olan yarışmaya başvurular, şahsen veya posta ile yapılacak. Birinci olan yarışmacı 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL ile ödüllendirilecek. Yarışmanın teşvik ödülü ise 2 bin TL. olarak belirlendi. Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nin telefonları ile belediyenin internet adresinden ulaşılabilecek.



