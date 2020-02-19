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Kepez Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması

ANTALYA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6’ncı Ulusal Müzik Ödülleri yarışmasında yarı final heyecanı yaşanıyor.

Kepez Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6’ncı Ulusal Müzik Ödülleri yarışmasında yarı final heyecanı yaşanıyor. 2 gün sürecek yarı final elemelerinde 31 genç yetenek yarışacak.
Toplamda 282 yarışmacının başvuru yaparak elemelere katıldığı yarışmada yarı finale kalan 31 yarışmacı, final için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacıların, yarı final elemelerine profesyonel müzik eğitmenleri ile hazırlandıkları yarışmada, 1990-1999 yıllarına ait eserler seslendiriliyor.
Yarı finalin elemelerinin ardından yarışma finali 21 Şubat Cuma günü saat 20.00’da gerçekleştirilecek. Yarışmada birinci 7 bin, ikinci 5 bin ve üçüncü yarışmacı ise 3 bin TL ile ödüllendirilecek.

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