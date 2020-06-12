Kepez, Varsak Yaylası’nı güzelleştiriyor

Kepez Belediyesi, Varsak bölgesi sakinlerinin Korkuteli ilçesinde bulunan yaylasının sosyal yaşam alanlarında, göç öncesi bakım ve onarım çalışması başlattı.

Kepez Belediyesi, bu göç dönemi öncesinde de Varsak Yaylası’nı güzelleştiriyor. Önceki yıllarda yolları asfaltlanan, oturma alanları oluşturulan ve çöp konteynerleri gönderilen yaylada yaz hazırlıkları başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yayladaki oturma alanlarındaki bankların ve masaların bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, yayladaki Rahman Cami’nin de iç ve bahçe temizliğini de yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaylanın yollarının bakım ve onarımını da gerçekleştirecek.

Varsaklılara güzel yayla hizmeti

Başkan Hakan Tütüncü, “Varsaklı hemşehrilerim, her yaz yaylaya çıkar. Göç öncesi ekiplerimiz yaylada yaz hazırlıklarına başladı. Hemşehrilerimiz geldiklerinde yaylaları güzel olsun diye, sosyal yaşam alanlarının bakım ve onarımını yapıyoruz. Varsaklı hemşehrilerime güzel ve sağlıklı bir yayla sezonu diliyorum. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu dönemde de Varsaklı kardeşlerimi yaylalarında ziyaret edeceğim” açıklamasını yaptı.