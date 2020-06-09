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Kepezaltı-Santral’in sembol ‘Saat Kulesi’ DokumaPark’a taşındı

ANTALYA HABERLERİ  | 09.06.2020 12:45 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, 2006 yılında Kepezaltı-Santral Mahallesi’ne konuşlandırılan ve bugün kentsel dönüşüm alanında kalan ‘Saat Kulesi’ni, DokumaPark’a nakletti.

Kepez Belediyesi, 2006 yılında Kepezaltı-Santral Mahallesi’ne konuşlandırılan ve bugün kentsel dönüşüm alanında kalan ‘Saat Kulesi’ni, DokumaPark’a nakletti. Saat Kulesi, DokumaPark alanındaki Modern Sanatlar Galerisi önüne yerleştirildi.

Bölgenin bir sembolü haline gelen ‘Saat Kulesi’, Kepezaltı-Santral Mahallesi’nde gerçekleştirilen tarihi kentsel dönüşümün ortasında kalmıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepezaltı’ndaki tarihi kentsel dönüşümün ortasında kalan saat kulesini, DokumaPark’a taşınmasını istedi. Tütüncü’nün talimatı üzerine saat kulesi, vinç yardımıyla tıra yüklendi ve DokumaPark alanına nakledildi. Ateş tuğlasından yapılan, yüksekliği 5,5 metre, eni 1,5x1,5 metre olan saat kulesi, DokumaPark alanındaki Modern Sanatlar Galerisi’nin önüne yerleştirildi.

Kentin hatıralarına sahip çıktıklarını belirten Tütüncü, “Bu saat kulesi 2006 yılında belediyemiz tarafından Kepezaltı -Santral Mahallesi’ne kurulan bir saat kulesi… Kentsel dönüşüm öncesi mahallenin ortasında meydan da bulunan bir saatti. Ateş tuğlası ile yapılmış. O dönemin bir hatırası… Kepezaltı’nın o dönemini sembolize ediyor. Kentsel dönüşüm alanı içinde kalmıştı. Biz bunu olduğu gibi, o haliyle o günlerin hatırasını yaşatsın diye DokumaPark’ın içerisine naklediyoruz” diye konuştu.

"Saat Kulesi şehrin nereden nereye geldiğini anlatıyor"
Saat kulesinin şehrin nereden nereye geldiğini anlatan, gösteren bir unsur olacağını da vurgulayan Başkan Tütüncü, “Kepezaltı’nın bir gecekondu mahallesi olduğu zamanlardaki hatıralarına kıymet veriyoruz. Bunun üzerine sinmiş hatıralara kıymet veriyoruz. Gönlümüz bunun yıkılmasına, yok olup gitmesine izin vermedi. Ve bunu güzel bir şekilde DokumaPark’a naklettik, hayırlı olsun” dedi.

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