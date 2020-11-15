Kepez’de 10 mahaleye 130 km’lik kanalizasyon hattı

45 milyon liralık maliyet ASAT Genel Müdürlüğü ve ALDAŞ kontrolünde yürütülen proje ile Kepez İlçesi’nde Hüsnü Karakaş, Göksu, Düdenbaşı, Karşıyaka, Şelale, Menderes, Baraj, Habibler, Fevzi Çakmak ve Gazi Mahallelerinde toplam 130 kilometre kanalizasyon şebeke ve parsel hattı imal edilecek. Projenin maliyeti KDV hariç yaklaşık 45 Milyon TL olarak açıklandı.

10 mahalle kanalizasyona kavuşacak

ASAT Genel Müdürü Av. İbrahim Kurt ve kurum yöneticilerinden oluşan heyet, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Heyet şantiyede ve kazı alanlarında sorumlu mühendislerden bilgi aldı. Kepez bölgesi için önemli bir yatırım olan projeyi ve saha çalışmalarını yerinde inceleyen heyet, vatandaşlarla da görüştü.

Heyet ayrıca Hüsnü Karakaş Mahalle Muhtarlığı’nı da ziyaret etti. Kanalizasyon çalışmalarının planlandığı gibi hızlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Proje kapsamında tüm imalatlar tamamlandığında Kepez’in 10 mahallesi önemli bir altyapı hizmetine kavuşmuş olacak.

