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Kepez’de 224 çocuğun sünnet heyecanı başladı

ANTALYA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet etkinliği başladı.

Kepez’de 224 çocuğun sünnet heyecanı başladı

Kepez Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet etkinliği başladı. Kepez Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen sünnet operasyonu ile 224 çocuk erkekliğe ilk adımı atacak.
Kepez Belediyesi, Başkan Tütüncü’nün göreve geldiği 2009 yılından buyana devam ettirdiği geleneksel sünnet etkinliklerinin bu yıl 12’ncisini düzenliyor. Bu yıl 224 çocuğun kaydının yapıldığı sünnet etkinliği başladı. Belediye Tıp Merkezi’nde 1 operatör doktor ve 2 sağlık görevlisinin görev aldığı sünnet operasyonları 20 dakika sürüyor. Pandemi nedeniyle her sünnet operasyonunun ardından odalar dezenfekte ediliyor. Her gün 10 çocuğun sünnet edilmesini planlayan Kepez Belediyesi, sünnet tarihini ve saatini ailelere önceden bildiriyor. Bugüne kadar 7 bin 331 çocuğun sünnet mutluluğuna ortak olan Kepez Belediyesi, bu yılda 224 çocuğun daha erkekliğe ilk adımı atmasına vesile olacak. Koronavirüs nedeniyle bu yıl sünnet şöleni yapılamayacak.

Kepez’de 224 çocuğun sünnet heyecanı başladı

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