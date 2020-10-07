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Kepez’de 50 bin 252 dezenfekte işlemi yapıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 07.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Covid-19 tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmalarını yürüten Kepez Belediyesi, Mart ayından itibaren ilçede kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere 50 bin 252 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.Kepez Belediyesi’nin ilçe sakinlerine daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunabilmek için kurduğu Mobil Dezenfekte TİMİ, her gün yüzlerce kişiye dezenfekte hizmeti sunuyor.

Covid-19 tedbirleri kapsamında başlattığı dezenfekte çalışmalarını yürüten Kepez Belediyesi, Mart ayından itibaren ilçede kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere 50 bin 252 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Kepez Belediyesi’nin ilçe sakinlerine daha sağlıklı ve güvenli bir ortam sunabilmek için kurduğu Mobil Dezenfekte TİMİ, her gün yüzlerce kişiye dezenfekte hizmeti sunuyor. Mobil Dezenfekte ekipleri, 8 aylık süreçte 9 bin 49 kez kamu kurumlarını, 19 bin 861 kez iş yerlerini, 18 bin 768 araç ve diğer alanlar olmak üzere toplamda 50 bin 252 dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.
Kepez Belediyesi’nin Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi bünyesinde kurulan 16 kişilik Mobil Dezenfekte TİMİ, pandeminin başladığı ilk gün itibaren çalışmalarını sürdürdü. İlçe sınırlarında bulunan kamu binaları, muhtarlık, eczaneler, aile sağlığı merkezleri, berberler, kuaförler, güzellik salonları, ticari taksi durakları ve araçları, okullar, talep doğrultusunda özel mülkler, siteler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu her alan Kepez Belediyesi’nin dezenfekte ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

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Muratpasa
Elif İnce Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Kök Eczanesi
Muratpasa
Tabiat Eczanesi
Muratpasa
Başak Eczanesi
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