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Kepez’de 8 noktada kurban kesilebilecek

ANTALYA HABERLERİ  | 22.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçede 8 noktayı kurban kesim yeri olarak belirledi.Kepez Belediyesi, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kepez’de 8 noktada kurban kesilebilecek

Kepez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilçede 8 noktayı kurban kesim yeri olarak belirledi.
Kepez Belediyesi, 31 Temmuz Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında ilk etapta ilçede 2 noktayı kurban satış alanı olarak belirleyen Kepez Belediyesi, 8 noktayı da kurban kesim yeri olarak belirledi. Kepez Belediyesi tarafından kurban kesim noktalarında Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nca belirlenen Kovid-19 salgınına yönelik önlemler uygulanacak. Giriş ve çıkışların kontrollü bir şekilde sağlanacağı kesim noktalarında ateş ölçümü yapılacak, maskesiz ve eldivensiz kimse alınmayacak. Kesimler randevu sistemiyle yapılacak ve vatandaşlar sıralarını led ekrandan takip edebilecek. Sosyal mesafe ve hijyen kuralının uygulanabilmesi için de kesim alanlarına sadece 1 kişi alınacak. Kepez Belediyesi’nin belirlediği 8 noktada kurban kesimleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
Kepez kurban kesim noktaları
Zafer Mahallesi cumartesi pazarı, Yenidoğan Mahallesi kapalı pazartesi pazarı, Varsak Karşıyaka Mahallesi kapalı salı pazarı, Teomanpaşa Mahallesi kapalı cuma pazarı, Varsak Ayanoğlu Mahallesi kapalı perşembe pazarı, Yeni Mahalle kapalı pazar pazarı, Şafak Mahallesi kapalı salı pazarı ve Çamlıbel kapalı pazar pazarı alanında kurban kesimi yapılabilecek.
Kepez Kurban Satış noktaları
Çamlıca Mahallesi -Köseler Caddesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi 6277 sokak(Adaklık satış ve kesim alanı önü)

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