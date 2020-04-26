Kepez’de 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtıldı

Kepez Belediyesinin, resmi nüfusu 556 bin olan ilçede 68 mahalledeki 308 bin 912 konuda, 7 gün gibi bir sürede 927 bin 336 adet yıkanabilir maske dağıtması büyük takdir gördü. Başkan Hakan Tütüncü ve ekibine, sosyal medyadan yüzlerce tebrik mesajı geldi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgınından korunma yöntemi olarak akla ilk sırada maske kullanımı geliyor. Korona virüs salgınının Türkiye’de yayılmasından sonra şehir içi ulaşım araçları, pazar yerleri ve market gibi toplu alanlarda maske takılması zorunlu hale getirilmişti. Salgının önlenmesi için her alanda etkin bir şekilde mücadele eden Kepez Belediyesi, bu kararın ardından 68 mahallesindeki tüm hemşehrilerinin maske ihtiyacını karşılayabilmek için müthiş bir organizasyona imza attı.

Tüm belediye maske dağıtımında

Kepez Belediyesi, resmi nüfusu 556 bin olan Kepez’de herkese en kısa sürede maske ulaştırmak için yoğun çalıştı. Başkan Hakan Tütüncü ve başkan yardımcılarının koordinatörlüğünde tüm belediye personeli, maske dağıtımı için seferber oldu. Salgına karşı kişisel önlemlerini alan belediye personeli ve gönüllüler, 68 mahallenin tamamına kapı kapı dolaşarak, yıkanabilir maske dağıtmaya başladı. Evlerinde olmayan kişilerin maskeleri de kapısına bırakıldı. Valilikten izin alınarak, sokağı çıkma yasağının olduğu günlerde de maske dağımı sürdü.