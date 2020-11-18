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Kepez’de atıklarda ikili toplama sistemine geçildi

ANTALYA HABERLERİ  | 18.11.2020 11:50 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zafer, Yeşiltepe ve Atatürk Mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde ikili toplama sistemine geçti.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zafer, Yeşiltepe ve Atatürk Mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde ikili toplama sistemine geçti. Evsel atık konteynerlerinin yanına mavi renkte geri dönüşebilen (kağıt, karton, cam, plastik ve metal) atık konteynerleri yerleştirildi.
Kepez Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ni, desteklemeye devam ediyor. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilçe genelinde atıkta ikili toplama sistemine geçildi. Zafer, Yeşiltepe ve Atatürk Mahallelerinde uygulamaya konulan ve 68 mahallede sürdürülecek olan çalışma da, evsel atık konteynerlerinin yanına mavi renkte geri dönüşebilen (kağıt, karton, cam, plastik ve metal) atık konteynerleri yerleştirildi.

Atık yönetim sistemi
Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetimi sistemi, geri kazanılabilir diğer atıklar ile karışmadan kaynağında ayrı toplanması ve bir sistem içerisinde geri kazanım sürecinin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Bu şekilde hem depolama alanına giden atık miktarı azaltılabilecek, hem de değerlendirilebilir atıklar hammadde olarak ekonomiye kazandırılabilecek. Doğal kaynakların bu şekilde korunması, daha az ham madde ve enerji kullanımını sağlamaktadır.

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