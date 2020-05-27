Kepez’de Cuma namazı hazırlığı

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla yeniden cemaate açılıyor. Kepez Belediyesi, cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmesi için ilçede 44 nokta tespit etti.

Korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinde ibadete kapatılan camilerin 29 Mayıs Cuma günü yeniden cemaate açılacak olması nedeniyle Kepez Belediyesi tarafından bir dizi önlemler alındı. Kepez Belediyesi ve Müftülük işbirliğiyle alınan kararlar kapsamında; cemaatin hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak namazlarını kılabilmesi için ilçede 44 nokta tespit edildi. İkinci normalleşme takvimi içerisinde bazı cami ve mescitlerde Cuma namazı kılınması kararının alınmasının hemen ardından, camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlayan Kepez Belediyesi, namazın hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun kılınabilmesi için de gerekli önlemleri aldı. İlçede 29 Mayıs’ta Cuma namazı kılınacak noktalarda, önce kıble belirleme çalışması yapıldı. Cuma namazı kılınacak noktalara minber ve ses sistemi kurmaya başlayan Kepez Belediyesi, namaz sırasında sosyal mesafenin korunması için de çizgi çalışmasına başladı. Camileri açılışa hazırlayan Kepez Belediyesi, ibadetlerin hijyen kurallarına uygun yapılabilmesi içinde namaz önceleri ve sonraları ibadet yerlerini temizleyerek, dezenfekte edecek.