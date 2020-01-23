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Kepez’de festival coşkusu

ANTALYA HABERLERİ  | 23.01.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesinin ev sahipliği yaptığı, çocukların yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirmesi için düzenlenen Antalya Sömestr Festivali, ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.Antalya Sömestr Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle Kepez’de başladı.

Kepez Belediyesinin ev sahipliği yaptığı, çocukların yarıyıl tatilini aktif ve verimli geçirmesi için düzenlenen Antalya Sömestr Festivali, ilk gününde binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
Antalya Sömestr Festivali, birbirinden renkli etkinliklerle Kepez’de başladı. Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen festival, ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı festivalin ilk günü, çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler hazırlandı. Palyaço Show ve Bubble Show ile keyifli saatler geçiren çocuklar, çok sevilen TRT Çocuk Tiyatrosu Kare Takımı Müzikali ile buluştu. Birbirinden yetenekli çocuklardan oluşan Kepez Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın verdiği konser ise kulakların pasını sildi. Festivalin etkinlik tablosunda turnuvalar ve atölye çalışmaları da yer aldı. Çocuklar, buz pisti, survivor, planetaryum, kar küresi, langırt, balon park ile eğlenceyi doyasıya yaşadılar. Atölye çalışmaları kapsamında yer alan bilim, kodlama, seramik, ebru, tasarım, boyama, elma şekeri, çikolata çalışmaları da çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Minikler sordu, yazar cevapladı
Antalya Sömestr Festivali’nin ilk günkü söyleşi ve imza günü konuğu da Oyuncu Anne-Çocuk Yazarı Şermin Yaşar oldu. ‘Cingo’, Dedemin Bakkalı’, gibi pek çok kitaba imza atan Şermin Yaşar, söyleşi ve imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Hayranlarının ve okuyucularının yoğun ilgi gösterdiği Yaşar, miniklerin sorularını cevapladı. Yaşar, minik hayranlarından, Kitap yazması zor mu?, Başka kitaplar yazacak mısınız? Kitaplarınızı nasıl yazıyorsunuz? gibi sorular aldı. Oyuncu Anne-Çocuk Yazarı Şermin Yaşar’ın akıcı ve dostane bir dille sürdürdüğü söyleşisi hem minik hayranlarından, hem de annelerinden tam not aldı. İlk gününde tüm ziyaretçilerine güzel ve keyifli bir gün sunan Antalya Sömestir Festivali, 26 Ocak Pazar gününe kadar “Ben muhteşem bir tatil geçirmek istiyorum” diyen tüm çocukları bekliyor.

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Akşam
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Yatsı
19:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

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Muratpasa
Çağla Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
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