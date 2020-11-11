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Kepez’de ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’

ANTALYA HABERLERİ  | 11.11.2020 14:34 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yılında Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’ açıldı.Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Park’ta, sanatseverlerin hizmetine açtığı Modern Sanatlar Galerisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yılında Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’ açıldı.
Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokuma Park’ta, sanatseverlerin hizmetine açtığı Modern Sanatlar Galerisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi tarafından, Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım’da açılan sergide 44 görsel yer alıyor. Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’da Irak Kralı Faysal(1931), İran Şahı Pehlevi(1934) ile temasları, Orman Çiftliği ziyareti, Trablusgarp’tan Çanakkale’ye kadar birbirinden özel fotoğraflar bulunuyor. Büyük Önder Atatürk’ün 1930’da Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu’nu ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı da sergide yer alıyor. Dokuma Modern Sanatlar Galeri’ndeki ‘Fotoğraflarla Atatürk Sergisi’, 10 Aralık tarihine kadar Pazartesi günleri hariç hafta içi 09.30 ile 18.00, hafta sonları da 09.30 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.

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