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  4. Kepez’de galibiyet sevinci

Kepez’de galibiyet sevinci

ANTALYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kepez Belediyespor U-19 Takımı, Zeytin Köy 3 Nolu Sahada Kunduspor ile karşı karşıya geldi.

Kepez’de galibiyet sevinci

Kepez Belediyespor U-19 Takımı, Zeytin Köy 3 Nolu Sahada Kunduspor ile karşı karşıya geldi. Kepez Belediyespor mücadeleyi 4-1 kazandı.
Kepez Belediyespor U-19 Takımı, sezonun ikinci devre ikinci maçını Kunduspor ile yaptı. Doksan dakika boyunca tempoyu düşürmeyen Kepez Belediyespor U-19 Takımı maçı galibiyetle taçlandırdı. Zeytin Köy 3 Nolu Sahadaki karşılaşmayı Kepez Belediyespor 4-1 kazanarak, sezonun 2. galibiyetini elde etti. Kepez Belediyespor’un golleri Berat Ercankan, Samet Ulusoy, Fatih Timur Polat ve Ali Eren Yıldırım’dan geldi.

Kepez’de galibiyet sevinci

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