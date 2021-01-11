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Kepez’de hayvan hastanesi açılacak

11.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çamlıca Mahallesi’nde 35 bin metrekare alan içerisinde Türkiye’nin en güzel hayvan hastanesi yapacaklarını açıkladı.Kepez Belediyesi, Türkiye’nin en modern hayvan hastanelerinden birini yapmaya hazırlanıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çamlıca Mahallesi’nde 35 bin metrekare alan içerisinde Türkiye’nin en güzel hayvan hastanesi yapacaklarını açıkladı.
Kepez Belediyesi, Türkiye’nin en modern hayvan hastanelerinden birini yapmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ocak ayı olağan meclis toplantısında hayvan hastanesi inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Tütüncü, Süleyman Demirel Bulvarı’nda hizmet veren Veterinerlik Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile bugüne kadar yüzlerce hayvanının tedavi, geçici barınma ve tedavisini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Hastanenin yeri ve mimari projesi tamam
Türkiye’nin en güzel hayvan hastanesini bu yıl içerisinde yapacaklarını belirten Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Hayvan hastanemizin mimari projesi tamamlandı. İhale süreci bittikten sonra da Çamlıca Mahallemizde 35 bin metrekare alan içerisine Türkiye’nin en güzel hayvan hastanesini inşa edeceğiz. Süleyman Demirel Bulvarı’nda bulunan Veterinerlik Müdürlüğümüzü de bu alana taşıyacağız. En güzel hayvan hastanesini yapmak da bize nasip olacak.”

“Otizmli çocuklar için atlı manej de olacak”
Hayvan hastanesinin olacağı 35 bin metrekare alanı bir yaşam adası haline getireceklerinin altını çizen Tütüncü, “Bu yaşam adasının içerisinde hayvan severlere ya da çocuklarımıza yönelik temalı çok şirin parklarımız olacak. Bu alana, engelli kardeşlerimizin özellikle otizmli çocuklarımızın rehabilitasyonu için atlı manej de kazandıracağız.” ifadesini kullandı.

2021’in en önemli projesi
Hayvan hastanesinin mimari projesini çizerek, belediyeye hediye etmesinden dolalı Meclis Üyesi Nejat Ateş’e teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, “Hayvan hastanemizde, şu anki mevcut kapasitemizin 5, 6 katı personelle, veterinerle sokak hayvanlarını aşılama ve benzeri çalışmaları çok daha modern şartlarda yapacağız. 2021 yılının en önemli işlerinden birisi hayvan hastanesi projemiz olacak.” diyerek açıklamasını tamamladı.

Büyük ve küçükbaş hayvanların tedavisi de yapılacak
Kepez hayvan hastanesinde, sokak hayvanları ile evcil türlerin yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedavisi, kalıcı barınması ve rehabilitasyonu yapılacak. Hayvan hastanesinde ameliyathane, kan tahlil laboratuvarı, yoğun bakım ve acil ünitesi, röntgen-ultrasonografi ile muayene, ameliyat öncesi ve sonrası bakım ile karantina birimleri olacak. Hastane, hayvan ambulansı hizmeti de verecek.

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