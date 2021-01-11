Kepez’de hayvan hastanesi açılacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Çamlıca Mahallesi’nde 35 bin metrekare alan içerisinde Türkiye’nin en güzel hayvan hastanesi yapacaklarını açıkladı.

Kepez Belediyesi, Türkiye’nin en modern hayvan hastanelerinden birini yapmaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ocak ayı olağan meclis toplantısında hayvan hastanesi inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Tütüncü, Süleyman Demirel Bulvarı’nda hizmet veren Veterinerlik Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile bugüne kadar yüzlerce hayvanının tedavi, geçici barınma ve tedavisini gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Hastanenin yeri ve mimari projesi tamam

Türkiye’nin en güzel hayvan hastanesini bu yıl içerisinde yapacaklarını belirten Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları kaydetti: “Hayvan hastanemizin mimari projesi tamamlandı. İhale süreci bittikten sonra da Çamlıca Mahallemizde 35 bin metrekare alan içerisine Türkiye’nin en güzel hayvan hastanesini inşa edeceğiz. Süleyman Demirel Bulvarı’nda bulunan Veterinerlik Müdürlüğümüzü de bu alana taşıyacağız. En güzel hayvan hastanesini yapmak da bize nasip olacak.”