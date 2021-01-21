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Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı

21.01.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı

Kepez Belediyesinin şefkat ve huzurevinin yaşlı sakinleri ve çalışanları, Covid-19 aşılama programı kapsamında ilk doz aşılarını vuruldu.Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nde yaşamlarını sürdürün kişilere, Sağlık Bakanlığınca belirlenen ‘Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ kapsamında, Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Kepez Belediyesinin şefkat ve huzurevinin yaşlı sakinleri ve çalışanları, Covid-19 aşılama programı kapsamında ilk doz aşılarını vuruldu.
Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi’nde yaşamlarını sürdürün kişilere, Sağlık Bakanlığınca belirlenen ‘Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ kapsamında, Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı. Aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde uygulanıyor.

Uzun süredir yeni tip korona virüse karşı birçok önlemin uygulandığı huzurevinde, aşılama çalışmasını İl Sağlık Müdürlüğü’nün görevlendirdiği sağlık personeli gerçekleştirdi.
Sağlık görevlileri, aşı yapılmadan önce huzurevi sakinlerini aşı hakkında bilgilendirdi. Hemşireler, daha sonra mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, ateş ölçümleri yaptıkları yaşlılara, doktor gözetiminde, Covid-19 aşısının ilk dozunu uyguladı. Covid-19 aşılama programı kapsamında huzurevi personeli de aşılandı.Aşı yapıldıktan sonra huzurevi sakinleri ve personeli bir süre gözetim altında tutuldu ve aşı yapılan kimselerde herhangi bir olumsuz duruma da rastlanmadı.Kepez Belediyesi Şefkat ve Huzurevi sakinleri ve personeline, aşının 2. dozu 28 gün sonra yapılacak.

Kepez’de huzurevi sakinlerine Covid aşısı

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