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Kepez’de kadın girişimciler bilgilendirilecek

ANTALYA HABERLERİ  | 05.08.2020 14:31 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’ni açıklamasının ardından, ilçede kadın girişimcilere yol gösterecek bilgilendirme çalışmasına başlayacak.

Kepez’de kadın girişimciler bilgilendirilecek

Kepez Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’ni açıklamasının ardından, ilçede kadın girişimcilere yol gösterecek bilgilendirme çalışmasına başlayacak. Alınan kararla, 6-13-20 Ağustos tarihlerinde Sakarya Bulvarındaki AKMEK’te bulunan Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’nde, girişimci olmak isteyen kadınlara bilgilendirme programları düzenlenecek.
Kepez Belediye Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz günlerde Kooperatiflere ve kadın emeğini ekonomik bir değere dönüştürmeyi hedefleyen kadınlara yönelik 5 ana başlıkta ‘Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’ni açıklamıştı. Hakan Tütüncü, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Kadın kooperatifleri destek paketi ve girişimci kadınlara yönelik yapılacak olan bilgilendirme çalışması hakkında görüşüldü.
Kepez Belediyesi, toplantıda alınan kararla 6-13-20 Ağustos tarihlerinde saat 14.00 ile 16.00’da Sakarya Bulvarındaki AKMEK’te bulunan Kepez Kadın Koordinasyon Merkezi’nde, girişimci olmak isteyen kadınlara kapılarını aralayacak. Kepez Belediyesi, girişimci kadınları, emeklerini ekonomik değere nasıl dönüştürebilecekleri ve onlara sunulacak imkanlar konusunda bilgilendirecek. Bilgilendirmelerin ardından, girişimci kadınlar için Girişimci Eğitim Programları düzenlenecek. Kadınların girişimlerini bilinçli bir şekilde yapabilmesini sağlayacak olan Kepez Belediyesi, Kooperatif Kuruluşlarına Destek, Üretim Süreçlerine Destek, Pazarlama Süreçlerine Destek, Alım Garantisi Verme Programları gibi 5 ana başlıkta topladığı Kadın Kooperatifleri Destek Paketi ile girişimci kadınlara destek sunacak.

Kepez’de kadın girişimciler bilgilendirilecek

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