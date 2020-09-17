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Kepez’de Korona virüs denetimleri

ANTALYA HABERLERİ  | 17.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan Korona virüs denetimleri Kepez’de Kaymakam Nusret Şahin ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla yapıldı.

Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan Korona virüs denetimleri Kepez’de Kaymakam Nusret Şahin ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün katılımıyla yapıldı. Denetimlerde vatandaşların maske takıp takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi.
Kurumlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz
Denetimleri değerlendiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kovid-19 ile mücadele kapsamında belediyemiz kaymakamlığımızla, valiliğimizle ve bütün devlet kurumlarımızla tam bir işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Gerek Kovid-19’dan etkilenen hemşerilerimizin tedavileri sürecinde, gerekse çeşitli sosyal yardıma ihtiyaç duyan hemşehrilerimize yardıma koşma noktasında büyük ve önemli gayretler gösteren belediyemiz, koruyucu önlemler noktasında da önemli tedbirler alıyor. Ve bu alınan tedbirleri denetleme bakımından da ekiplerimiz büyük bir gayretin içerisindeler. Haftanın belirli günlerinde bizde Kaymakamımızla, Valimizle bu denetimlere eşlik ediyoruz. Bugün Yeni Mahalledeyiz. Yeni Mahalle esnafımızı ziyaret ettik, alınan önlemleri, tedbirleri yerinde gördük, kontrol ettik. Aksayan yanlar, yönler var mı, onlara baktık.” dedi.

"Esnafımız tedbirleri uyguluyor"
Kepez esnafına gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Başkan Tütüncü, “Esnafımıza teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla son derece dikkatli bir biçimde tedbirler uygulanıyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet konusunda üstün bir dikkat ve özen gösteriliyor. Bu sevindirici bir haber. Türkiye zor günlerden geçiyor, aslında dünya zor günlerden geçiyor. Hepimiz için zor günler yaşıyoruz. Bu zor günlerde hepimize düşen en önemli vazife; virüse karşı tedbirlerimizi en üst düzeye taşımalıyız. Bu hepimiz için vatandaşlık görevi, kamu sağlığını etkileyen bir vatandaşlık görevi. Biz de devlet olarak, belediye olarak bunları denetlemeye devam edeceğiz. Haftanın belli günlerinde Kaymakamımızla birlikte, beraberce, Valimizle beraberce bu denetimlere refakat edeceğiz. “ diye konuştu.
Kolluk kuvvetlerinin de eşlik ettiği denetimler, toplu ulaşım araçları, yeme içme yerleri, alışveriş merkezleri, pazar yeri gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sürdürüldü. Denetimler sırasında vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

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