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Kepez’de kurban kesim kursu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, Kepez Vakfı ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla Kurban Bayramı öncesi sertifikalı büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim kursu düzenlendi.Kepez’de Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor.

Kepez Belediyesi, Kepez Vakfı ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla Kurban Bayramı öncesi sertifikalı büyükbaş ve küçükbaş kurban kesim kursu düzenlendi.
Kepez’de Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor. Kurban satış yerlerinde önlemlerin alındığı ve belirlenen kesim noktalarındaki hazırlıkların tamamlandığı Kepez’de, bir yandan da ‘Kurban Kesim Kursu’ düzenleniyor. Kepez Belediyesi, Kepez Vakfı ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla sertifikalı ‘Kurban Kesim Kursu’ açıldı. Kursiyerlere ilk etapta kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale bilgileri anlatıldı. Kepezlilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘Kurban Kesim Kursu’nun 2 günlük teorik eğitim bölümü tamamlandı. Teorik ve pratik eğitimlerin ardından kursiyerlere kurban kesim sertifikası verilecek.

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