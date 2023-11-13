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Kepez’de motodrag yarışları nefesleri kesti

13.11.2023 14:06 | Son Güncelleme:
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Kepez Drag Pisti’nde, Türkiye’nin 9 farklı ilinden katılan 70 sporcu birincilik kupası için yarıştı.

Kepez’de motodrag yarışları nefesleri kesti

Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun 2023 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 3. Ayak Yarışları Kepez Belediyesi’nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi’ndeki Kepez Drag Pisti’nde gerçekleştirildi. Cumartesi günü ısınma, antrenman ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlar, pazar günü heyecanlı yarışlarla devam etti. Yozgat, Antep, Mersin, Antalya, Konya, Manisa, İstanbul, İzmir ve Kayseri’den 70 yarışmacının katıldığı yarışlar motor tutkunlarını buluşturdu. Türkiye Motodrag Şampiyonası’nın 3. Ayak Yarışları Türkiye’nin dört bir tarafından katılan yarışmacıların birincilik kupası için kıyasıya mücadelesiyle tribünleri dolduran yoğun seyirci katılımıyla tamamlandı. Kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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