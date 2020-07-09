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Kepez’de sinyalizasyonla geçiş güvenliği sağlandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.07.2020 19:26 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Elmatepe Mahallesi girişi ve Echomar Hastanesi önüne yaptığı sinyalizasyon sistemini Kepez Solak yol ayrımına da kurdu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Elmatepe Mahallesi girişi ve Echomar Hastanesi önüne yaptığı sinyalizasyon sistemini Kepez Solak yol ayrımına da kurdu. Mahalle sakinlerinin teşekkür ettiği Başkan Halil Posbıyık “Önceliğimiz can güvenliği. İnşallah bir daha bu bölgede kazalar yaşanmaz” dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından Kepez Solak yol ayrımına yapılan sinyalizasyon sistemi hizmete alındı.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcısı Mehmet Tayyar Mendeş ve ilgili daire müdürleriyle birlikte, yapılan çalışmayı yerinde takip etti. Solak yol ayrımında CHP grubu Belediye Meclis Üyeleri Emrah Karaarslan, Mehmet Akçakaya, Çetin Günce, AK Parti Grubu Meclis Üyesi Fuat Ulaş, Kepez Mahalle Muhtarı Baki Karaarslan ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, sinyalizasyon sisteminin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.
Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Elmatepe Mahallesi girişi ve Echomar Hastanesi önünde yolun karşısına geçmek isteyen yayalara bir çok kez araçların çarpmasıyla ölümlü kazaların meydana geldiğini, aynı sorunun Kepez bölgesinde de yaşandığını belirterek, bu sorunu sinyalizasyon sistemiyle çözüme kavuşturduklarını söyledi.
Posbıyık, “Elmatepe’de çok büyük sorunumuz vardı, orayı çözdük. Echomar Hastanesi’nin karşısında ölümlü kazalar olmuştu, oraya da izin vermemelerine rağmen gerekli girişimde bulunarak sistem kurduk. Baki muhtar ve belediye meclis üyelerimiz Solak yol ayrımında da büyük sorun olduğunu ve buraya da sinyalizasyon sistemi yapmamız gerektiğini söylediler. İhaleye verdik ve bugün hizmete açtık. İnsanların yaralanmasına, ölümüne sebebiyet veren kazaların bu şekilde önüne geçmiş olacağız. Belediye Başkanı olarak değil, bir insan olarak vicdanımız rahat. Kepez halkına hayırlı olsun” dedi.
Kepez Mahalle Muhtarı Baki Karaarslan ve mahalle sakinleri Başkan Posbıyık’a uzun yıllardır yaşadıkları sorunu çözdüğü için teşekkür etti.
Muhtar Karaarslan, “Burası okullar bölgesi. Çok yoğun bir yaya trafiği oluyor. Vatandaşlarımız çok sıkıntılar çekti, çok kazalar oldu, çok canlar yitirdik burada. Engelli, sakat kalan insanlarımız oldu. Sizin özveriniz sayesinde bu sorunu da çözmeyi başardık. Mahalle halkı adına meclis üyelerimize, ekibinize ve size özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Elmatepe ve Echomar Hastanesi önüne olduğu gibi Kepez Solak yol ayrımına da butonlu sinyalizasyon sistemi kuruldu. Karşıya geçmek isteyen yayalar butona basarak güvenli bir biçimde yolu kullanabilecekler. Yaya bulunmadığı sürelerde yeşil ışık yandığından araç trafiği de aksamayacak.

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