Kepez’de vatandaşın yol sorunu çözülüyor

Kepez Belediyesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi sakinlerinin ’yol hizmeti’ talebini 24 saat geçmeden karşıladı. Yollarda yaşanan toz ve çamur problemini sona erdirecek olan çalışmalara başlandı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, göreve geldiği 2009’da Hüsnü Karakaş Mahallesi’nin tamamına yakını gecekondu yapılaşmasındaydı. Başkan Tütüncü döneminde mülkiyet sorunlarının çözülmesi ve kat artışı getiren imar revizyonunun yapılmasından sonra mahallede gecekonduların yerine site tarzı modern konutlar yapılmaya başladı. Kepez Devlet Hastanesi yatırımının da bölgeye gelmesi konut yatırımını hızlandırdı. Kepez Belediyesi, hızlı bir şehirleşmenin yaşandığı mahallenin alt ve üst yapı hizmetlerini de hızlı bir şekilde karşılarken, kanalizasyonu yapılmadığı için bazı sokakların asfaltı yapılamadı.

Tütüncü, mahallenin isteğini yerinde inceledi

Bazı mahalle sakinleri, bu sokaklarda yaşanan toz ve çamur sorununun ortadan kaldırılması talebini iletmek için Başkan Tütüncü’yü makamında ziyaret ettiler.

Tütüncü, ziyaretin ardından 24 saat içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü bürokratlarıyla mahalleye giderek, toz ve çamur sıkıntısının yaşandığı sokaklarda incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde de dinleyen Tütüncü, bürokratlarına kanalizasyonun yapılmasının beklenmeden yollardaki çamur ve toz şikâyetinin ortadan kaldırılmasının talimatını verdi. Bu talimatın ardından Fen İşleri Müdürlüğü, asfaltlanacak olan sokaklarda çalışma başlattı. Ekipler, asfalta hazırlık için yollara dolgu malzemesi olan filler döktü. Silindir ile sıkıştırılan malzemenin üzerine astar atılarak yol, sıcak asfalt çalışmasına hazır hale getirildi. Fen İşleri Müdürlüğü, ASAT Genel Müdürlüğü’nün, kanalizasyon çalışmasını tamamlamasının ardından ise Hüsnü Karakaş Mahallesi’nin tüm yollarını sıcak asfaltla kaplayacak ve kaldırımlarını yapacak. Mahallede, boş arazilerdeki molozlar kaldırılırken, mahalleye yeni parklar da inşa edilecek.